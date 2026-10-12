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Dünyanın en yakışıklı erkeği Türkiye'den çıktı! Tayland'da zirveye yerleşti

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Dünyanın en yakışıklı erkeği Türkiye'den çıktı! Tayland'da zirveye yerleşti
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Tayland’da düzenlenen uluslararası erkek güzellik yarışmasında Türkiye’yi temsil eden Dilhan Divrikli, rakiplerini geride bırakarak birincilik tacını taktı. Daha önce Türkiye’de düzenlenen Top Model of Türkiye yarışmasında da zirveye çıkan Divrikli, bu kez uluslararası arenada elde ettiği başarıyla adından söz ettirdi.

  • Tayland'ın Nonthaburi kentindeki MCC Hall'da 10 Ekim'de düzenlenen Mister Global 2026 erkek güzellik yarışmasının finalini Türkiye'yi temsil eden Dilhan Divrikli kazandı.
  • Finalde Dilhan Divrikli, Nijerya temsilcisi Bethel Mbamara ve Filipinler temsilcisi MJ Ordillano'yu geride bırakarak Mister Global 2026 unvanını aldı.
  • Dilhan Divrikli daha önce Top Model of Türkiye 2026 yarışmasında birinci olmuştu; ailesinin kökleri Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine uzanıyor ve yaşamını Brüksel'de sürdürüyor.

Tayland'da düzenlenen Mister Global 2026 erkek güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil eden Dilhan Divrikli, rakiplerini geride bırakarak dünya birincisi oldu. Nijerya ve Filipinler temsilcileriyle finale kalan Divrikli, yarışmanın en büyük unvanını kazandı. 

TAYLAND'DA DÜZENLENEN YARIŞMADA ZİRVEYE ÇIKTI

Uluslararası erkek güzellik yarışmalarından Mister Global 2026'nın finali, 10 Ekim'de Tayland'ın Nonthaburi kentindeki MCC Hall'da gerçekleştirildi. Dünyanın farklı ülkelerinden yarışmacıların katıldığı organizasyonda Türkiye adına yarışan Dilhan Divrikli, jüri değerlendirmelerinin ardından birincilik tacını taktı. 

Yaklaşık 10 gün süren kamp ve değerlendirme sürecinin ardından finale yükselen Divrikli, son üçte Nijerya temsilcisi Bethel Mbamara ve Filipinler temsilcisi MJ Ordillano ile yarıştı. Finalde rakiplerini geride bırakan Türk model, Mister Global 2026 unvanının sahibi oldu. 

TOP MODEL OF TÜRKİYE BİRİNCİSİYDİ

Daha önce Top Model of Türkiye 2026 yarışmasında da birincilik elde eden Dilhan Divrikli, uluslararası arenadaki başarısıyla Türkiye'yi gururlandırdı. Ailesinin kökleri Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine uzanan Divrikli, yaşamını Belçika'nın başkenti Brüksel'de sürdürüyor. Dört dil konuşabildiği belirtilen genç model, modelliğin yanı sıra oyunculukla da ilgileniyor. 

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHakikat:

Bu ne la kız gibi erkek dediğin azda olsa sakalı olur .d

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