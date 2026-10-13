Market zincirlerine görülmemiş saldırı! Zarar milyonlarca euroyu bulabilir

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Fransa'da 11 Ekim'i 12 Ekim'e bağlayan gece düzenlenen siber saldırıda, ülkenin önde gelen süpermarket zincirlerinin soğutma sistemleri ele geçirildi. Saldırganlar, müşteri bilgilerini çalmak veya banka hesaplarına ulaşmak yerine marketlerdeki buzdolaplarının sıcaklık kontrol sistemlerine müdahale etti.

Uzaktan erişim sağlayan bilgisayar korsanları, soğutma sistemlerinin otomatik buz çözme işlemini devreye soktu. Normal şartlarda kısa süreli çalışması gereken bu işlem, bazı marketlerde saatlerce sürdürüldü.

Fransız Le Monde gazetesinin aktardığına göre saldırganlar, buz çözme işleminin süresini bir saatten sekiz saate çıkararak alarm sistemlerinin geç devreye girmesine neden oldu. Böylece market çalışanları durumu fark edene kadar çok sayıda ürün bozuldu.

SICAKLIK 50 DERECEYE ÇIKTI, BAZI EKİPMANLAR ERİDİ

Saldırının en dikkat çekici ayrıntısı, soğutma sistemlerinde kaydedilen olağan dışı sıcaklıklar oldu. Bazı marketlerin soğuk hava depolarında sıcaklık 50 dereceye yükselirken Manche bölgesindeki La Haye kentinde bulunan bir Intermarché mağazasında ekipmanların 80 dereceye ulaşan sıcaklığın etkisiyle eridiği bildirildi.

Gironde bölgesindeki Gradignan kentinde bir Intermarché mağazasının sahibi Charles Dezon, saldırının muhtemelen saat 23.00 sıralarında başladığını, ancak sabah 04.00 civarında depoyu su bastığının fark edilmesiyle ortaya çıktığını anlattı.

Sıcaklığın aşırı yükselmesi nedeniyle otomatik yangın söndürme sisteminin devreye girdiği belirtildi. Fransız makamları, saldırıyla bağlantılı bazı yangın olaylarının da yaşandığını doğruladı.

YÜZLERCE MARKET ETKİLENDİ

Saldırı ilk olarak Intermarché ve Coopérative U market zincirlerinde tespit edildi. İlk açıklamalarda 150 ila 200 Intermarché mağazası ile yaklaşık 100 Coopérative U şubesinin etkilendiği duyuruldu.

Ancak Fransız basınında yayımlanan sonraki bilgiler, saldırının çok daha geniş bir alana yayıldığını ortaya koydu.

Le Monde'un aktardığı son verilere göre Intermarché ve Netto grubunda yaklaşık 300, Coopérative U bünyesinde 100'e yakın, Carrefour zincirinde 80 ve Monoprix'te yaklaşık 30 mağaza saldırıdan etkilendi. E.Leclerc grubuna bağlı bazı mağazalarda da benzer sorunlar yaşandı. Böylece saldırının etkilediği mağaza sayısı ilk tahminlerin üzerine çıktı.

TONLARCA GIDA ÇÖPE GİTTİ, ZARAR MİLYONLARCA EUROYU BULABİLİR

Saldırının ardından soğuk zinciri bozulan et, balık, süt ürünleri ve dondurulmuş gıdalar satıştan kaldırıldı. Çok sayıda market, müşterilerin sağlığını riske atmamak için ürünlerini imha etmek zorunda kaldı.

Alsace bölgesindeki Haguenau kentinde iki marketin toplam zararının 270 bin euroya ulaştığı bildirildi. Gradignan'daki bir Intermarché mağazasının sahibi ise yalnızca kendi işletmesinde 21 bin euroluk ürün kaybı yaşandığını açıkladı.

Fransa genelindeki toplam zararın henüz kesinleşmediği, ancak kaybın milyonlarca euroyu, hatta on milyonlarca euroyu bulabileceği belirtiliyor. Bazı işletmelerin sigorta poliçelerinin bu tür siber saldırı kaynaklı zararları karşılamaması da ayrı bir sorun oluşturuyor.

SALDIRININ ARKASINDAKİ GÜVENLİK AÇIĞI TESPİT EDİLDİ

Soruşturmada saldırganların kullandığı teknik zafiyete ilişkin önemli bir gelişme yaşandı.

Fransız basınında yer alan bilgilere göre saldırıda, Danimarkalı Danfoss şirketinin geliştirdiği soğutma kontrol yazılımlarındaki güvenlik açıklarından yararlanıldı.

Danfoss, etkilenen sistemlerin büyük bölümünün kullanım ömrünü tamamlamış, artık yazılım ve güvenlik güncellemesi almayan eski ürünler olduğunu açıkladı. Şirketin AK-SM800 ve AK-SC355 modellerinin de etkilenen sistemler arasında bulunduğu belirtildi.

Şirket, müşterilerine daha önce güvenlik güncellemelerini yüklemeleri ve eski sistemlerini yenilemeleri yönünde tavsiyelerde bulunduğunu bildirdi.

PARİS SAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Saldırının ardından Paris Savcılığı harekete geçti. Siber suçlarla mücadele birimine devredilen soruşturmada saldırıdan etkilenen işletmelerin belirlenmesi, maddi zararların tespit edilmesi ve yaşanan yangınlarla saldırı arasındaki bağlantının araştırılması amaçlanıyor.

Fransa Ulusal Bilgi Sistemleri Güvenliği Ajansı (ANSSI) da incelemelere katıldı. Fransız yetkililer, benzer sistemlerin başka Avrupa ülkelerinde de kullanılması nedeniyle diğer ülkelerin siber güvenlik kurumlarıyla temas kurulduğunu açıkladı.

Avrupa Birliği'nin Tarım ve Gıdadan Sorumlu Komiseri Christophe Hansen ise saldırıyı kınayarak gıda güvenliğinin korunması konusunda daha fazla önlem alınması çağrısında bulundu.

MARKETLERDE NORMALE DÖNÜŞ GÜNLER SÜREBİLİR

Saldırıdan etkilenen bazı mağazalarda soğutma sistemleri yeniden çalıştırılırken yeni bir saldırı riskine karşı sistemlerin internete yeniden bağlanmadığı bildirildi.

Bozulan ürünlerin imha edilmesi ve rafların yeniden doldurulması nedeniyle marketlerde normale dönüşün birkaç gün sürebileceği ifade edildi.

Öte yandan saldırıyı üstlenen herhangi bir hacker grubu henüz tespit edilmedi. Saldırganların kimliği ve olası amaçlarıyla ilgili soruşturma sürüyor.