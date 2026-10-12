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Boyun fıtığı KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'ın 15-16 Ekim Ankara ziyaretini erteletti

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Boyun fıtığı KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'ın 15-16 Ekim Ankara ziyaretini erteletti
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KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın 15-16 Ekim'de Ankara'ya yapmayı planladığı ziyaret, boyun fıtığı sorunu nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. KKTC Cumhurbaşkanlığı kaynakları ziyaretin yakın gelecekte gerçekleştirilmesinin öngörüldüğünü belirtti, yeni tarih açıklanmadı.

(ANKARA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın 15–16 Ekim tarihlerinde Ankara'ya yapması planlanan ziyaret, bir süredir yaşadığı boyun fıtığı sorunu nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. KKTC Cumhurbaşkanlığı kaynakları, ziyaretin yakın gelecekte gerçekleştirilmesinin öngörüldüğünü belirtti.

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'ın 15–16 Ekim tarihlerinde gerçekleştirmeyi planladığı Ankara programı kapsamında Başkent Toplantıları'nda bir konferans vermesi, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nda (TEPAV) Kıbrıs sorunu konulu bir oturumda konuşması ve gazetecilerle bir araya gelmesi planlanıyordu. Ziyaret, Erhürman'ın bir süredir yaşadığı boyun fıtığı sorunu nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. KKTC Cumhurbaşkanlığı kaynakları, ziyaretin yakın gelecekte gerçekleştirilmesinin öngörüldüğünü belirtti. Ziyaretin yeni tarihi henüz açıklanmadı.

Kaynak: ANKA
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