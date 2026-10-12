Çorum'da yolun karşısına geçen kişi otomobil çarpması sonucu öldü, eşi ağır yaralandı

Çorum'da yolun karşısına geçen kişi otomobil çarpması sonucu öldü, eşi ağır yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum'da yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye otomobil çarptı; kişi hayatını kaybetti, yanındaki eşi ağır yaralandı. Ağır yaralanan eş Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Çorum'da bir kişi, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti, yanında bulunan eşi ağır yaralandı.
Abdullah D. (53) idaresindeki 19 DD 614 plakalı otomobil, Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Fevzi Odabaş (81) ve eşi Emine Odabaş'a (65) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada Fevzi Odabaş yaşamını yitirdi, ağır yaralanan eşi Emine Odabaş, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü Abdullah D, polis ekiplerince gözaltına alındı.