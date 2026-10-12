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Adıyaman'da sağanak su baskınına neden oldu, Mersin Caddesi'nde çökmeyle yol kapandı

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Adıyaman'da sağanak su baskınına neden oldu, Mersin Caddesi'nde çökmeyle yol kapandı
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Adıyaman merkez ile Kahta ve Besni ilçelerinde etkili olan sağanak yağış, su baskınlarına ve ulaşımda aksamalara neden oldu. Kent merkezindeki Mersin Caddesi'nde çökme meydana gelince yol trafiğe kapatıldı; ekipler su tahliye ve müdahale çalışmalarını sürdürdü.

ADIYAMAN merkez ile Kahta ve Besni ilçelerinde etkili olan sağanak yağış, su baskınlarına ve ulaşımda aksamalara neden oldu. Çok sayıda araç yolda mahsur kalırken, ev ve iş yerlerini su bastı.

Kent genelinde ve ilçelerde etkili olan yağış nedeniyle birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu. Yağışın şiddetiyle bazı araçlar yollarda mahsur kalırken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Kent merkezindeki Mersin Caddesi üzerinde yoğun yağış nedeniyle çökme meydana geldi. Çökmenin ardından yol trafiğe kapatıldı. Kent genelinde çok sayıda ev ve iş yerini su basarken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Su baskınlarının meydana geldiği bölgelerde ekipler su tahliye ve müdahale çalışmaları gerçekleştirdi.

Bazı cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar ekiplerin yardımıyla güvenli bölgelere ulaştırıldı. İtfaiye, AFAD ve belediye ekipleri, su baskınlarının yaşandığı noktalarda çalışmalarını sürdürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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