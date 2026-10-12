Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mekke Anlaşması açıklaması! Meclis'e geliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mekke Anlaşması açıklaması! Meclis'e geliyor Haber Videosunu İzle
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mekke Anlaşması açıklaması! Meclis'e geliyor
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milletvekillerinin de Meclis'e gelmesi için çağrı yaptığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi. Kabine toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Anlaşmanın iç onay işlemlerinin tamamlanması için önümüzdeki günlerde Gazi Meclisimize sevkine yönelik çalışmalarımız sürüyor." dedi.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan ve Suudi Arabistan ile 7 Ağustos'ta imzalanan ortak savunma anlaşmasının kurumsal altyapısını oluşturma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
  • Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın iç onay süreçlerinin tamamlanması için önümüzdeki günlerde TBMM'ye sevk edileceği belirtildi.
  • Anlaşma kapsamındaki faaliyetlerin NATO'da olduğu gibi ulusal mevzuat temelinde yürütüleceği ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na değindi. Erdoğan, anlaşmanın iç onay süreçlerinin bitmek üzere olduğunu ve önümüzdeki günlerde TBMM’ye gönderileceğini belirtti.

"ANLAŞMANIN KURUMSAL ALTYAPISINI OLUŞTURMA ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Erdoğan şunları söyledi: Pakistan ve Suudi Arabistan ile birlikte 7 Ağustos'ta imzaladığımız ortak savunma anlaşmasının kurumsal altyapısını oluşturma çalışmalarımız devam ediyor. Savunma işbirliğimizi iki temel kulvarda ilerletiyoruz.

İlk olarak kollektif savunma ve bölgesel işbirliği hedefleri doğrultusunda çalışıyoruz. İkinci olarak bu işbirliğinin kalıcı ve işleyen bir kurumsal yapıya kavuşması için Gerekli adımları atıyoruz bilinmesini isterim ki NATO'da olduğu gibi ortak savunma anlaşması kapsamındaki faaliyetlerde ulusal mevzuatımız temelinde yürütülecektir Türkiye'yi farklı bir yerde resmetmeye çalışan ve kime hizmet ettiği aşikar olan söylemlerin hiçbir geçerliliği yoktur.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE MECLİSİMİZE SEVK EDECEĞİZ"

Anlaşmanın iç onay işlemlerinin tamamlanması için önümüzdeki günlerde Gazi Meclisimize sevkine yönelik çalışmalarımız sürüyor. Türkiye'nin duruşu hassasiyetleri ve savunduğu ilkeler bellidir. Biz hadiselere etnik ve mezhebi bir mercekten asla bakmıyoruz. Biz bölgemizin tamamında barışın ve istikrarın hakim olmasını istiyoruz. Bundan sonra da bölgesel sahiplenme temelinde barışı savunmaya barış için gayret göstermeye devam edeceğiz."

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 78 sitede yayınlandı.
Dünya tarihinde ilk kez olacak! Trump'ın onayladığı 'canlı yayında infaz' kararına uzmanlar ne diyor?

Ne İran ne Afganistan! Bunu yapan kendine "özgürlükler ülkesi" diyor
7.7'lik depremin ardından tepki çeken paylaşım

7.7'lik deprem sonrası pes dedirten görüntü
İzmir'de incir kutusunda 300 bin TL rüşvetle suçüstü yakalanan müfettiş tutuklandı

İncir kutusunda rüşvet skandalı! Müfettiş suçüstü yakalandı
Trump'la kanlı bıçaklı olan Demokrat vekilin evine baskın! Göçmenlik belgeleri mercek altında

Trump'la kanlı bıçaklı olan Demokrat vekilin evine baskın!

'Yenidoğan Çetesi' davasında yeni üye hakim dosyadan çekildi, yerine atama yapıldı

Üye hakim bu davaya dayanamadı, dosyadan çekildi
Manisa'da 11 kişinin öldüğü kazada otobüs ve tır şoförü tutuklandı

11 kişinin öldüğü faciada şoförler hakkında karar verildi
Cem Yılmaz, tedavi gördüğü ÇOMÜ Hastanesi'ne kontrole gidip fotoğraf paylaştı

Kalp krizi sonrası yeniden hastanede! Kontrole Çanakkale'ye gitti
Ufuk Beydemir’in hamile sevgilisi Hollandalı şarkıcı çıktı

Bebek müjdesi, şimdi aşk ilanı! Ünlü şarkıcının sevgilisi bakın kimmiş
11. kattan atladı! Kendisi kurtuldu, üzerine düştüğü genç kız öldü

11. kattan atlayan adam ölmedi! Katil olarak yargılanması an meselesi