Gökyüzünde gizemli manzara: Görenlerin ağzı açık kaldı, sırrı sonradan anlaşıldı

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Fransız fotoğrafçı Florian Riu, İspanya açıklarında beklenen şiddetli fırtınayı görüntülemek için Fransa’nın Korsika Adası'nda hazırlık yaptı.

Hava hareketlerini inceleyerek Montemaggiore köyünü çekim noktası olarak seçen Riu, gece boyunca gökyüzünü takip etti. Beklediği an geldiğinde ise objektifine köyün silüetiyle birlikte kırmızı renkte, dallara ayrılan devasa ışık oluşumları yansıdı.

YÜZLERCE KİLOMETRE ÖTEDEYDİ

Fotoğraflarda evlerin hemen arkasından yükseliyormuş gibi görünen ışıkların kaynağı, aslında İspanya kıyılarındaki güçlü fırtınaydı.

Montemaggiore ile parlamaların meydana geldiği bölge arasında yaklaşık 500 ila 700 kilometre mesafe bulunuyordu.

Atmosferin yüksek kesimlerinde gerçekleşen olay, görüş koşullarının elverişli olması sayesinde Korsika'dan görüntülenebildi.

YILDIRIM DEĞİL, ATMOSFERİN ÜST KATMANLARINDAKİ ELEKTRİKSEL PARLAMA

Bilim dünyasında "Red sprite" olarak adlandırılan ve Türkçede "Kızıl cin" ismiyle bilinen bu oluşum, güçlü gök gürültülü fırtınalarla bağlantılı olarak meydana geliyor.

Alışılmış yıldırımların aksine bulutlarla yeryüzü arasında değil, fırtına bulutlarının çok daha yukarısında ortaya çıkıyor.

Saniyenin çok küçük bir bölümünde gerçekleşen elektriksel boşalmalar, gökyüzünde kökleri ve dalları andıran kırmızı desenler oluşturabiliyor.

GÖKYÜZÜNÜ NEDEN KIRMIZIYA BOYUYOR?

Bu olağanüstü görüntünün rengini belirleyen temel unsur, atmosferdeki azot gazı.

Elektriksel enerjiyle uyarılan azot molekülleri, eski enerji düzeylerine dönerken ışık açığa çıkarıyor.

Ortaya çıkan ışımalar, gözlem koşullarına bağlı olarak kırmızı ve pembenin farklı tonlarında görülebiliyor.

Kaynak: Haberler.com