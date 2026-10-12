Göztepe'den Eyüpspor'a gol yağmuru! Henrique şov yaptı

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Göztepe'den Eyüpspor deplasmanında dört gollü galibiyet geldi. Sarı-kırmızılı ekip, Andre Henrique'nin yıldızlaştığı karşılaşmada rakibini farklı mağlup ederek sezonun ilk üç puanını kazandı.

EYÜPSPOR 9. DAKİKADA 10 KİŞİ KALDI

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Eyüpspor ile Göztepe, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetti. Karşılaşmanın henüz 9. dakikasında maçın gidişatını değiştiren bir pozisyon yaşandı. Göztepe'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Miroshi, ceza sahası içerisinde Abdullahi'nin müdahalesiyle yerde kaldı. İlk anda oyunu devam ettiren hakem Atilla Karaoğlan, VAR uyarısının ardından pozisyonu monitörden inceleyerek penaltı kararı verdi. Pozisyonda rakibinin boğazına sarıldığı belirtilen Abdullahi, doğrudan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

GÖZTEPE PENALTIYLA ÖNE GEÇTİ

Kazanılan penaltıda topun başına Juan geçti. 11. dakikada penaltıyı gole çeviren Juan, Göztepe'yi deplasmanda 1-0 öne geçirdi. Erken gelen gol ve kırmızı kartın ardından Eyüpspor, eksik kadroyla mücadele etmek zorunda kaldı. Ev sahibi ekip, ilk yarının uzatma dakikalarında beraberliğe yaklaşsa da aradığı golü bulamadı. 45+1. dakikada Giordano'nun ortasında Michalak'ın kafa vuruşunu kaleci Arda Özçimen kornere çeldi. İlk 45 dakika Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

ANDRE HENRIQUE İKİNCİ YARIDA SAHNEYE ÇIKTI

İkinci yarıda Göztepe adına maçın yıldızı Andre Henrique oldu. 54. dakikada Bokele'nin pasıyla sol kanatta topla buluşan Akonnor, rakibini geçerek ceza sahasına girdi. Akonnor'un penaltı noktasına çevirdiği topa Henrique sol ayağıyla vurdu ve farkı ikiye çıkardı. Göztepe, Henrique'nin golüyle skoru 2-0 yaptı. Bu golden yalnızca beş dakika sonra Eyüpspor savunmasının hatası farkın açılmasına neden oldu. 59. dakikada Costa'nın Jules'e göndermek istediği pasta araya giren Henrique, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Başarılı futbolcu, topu uzak köşeye göndererek kendinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti.

HAT-TRICK YAPTI, FARKI DÖRDE ÇIKARDI

Göztepe, 74. dakikada bir kez daha penaltı kazandı. Ceza sahasında Arda Okan Kurtulan'ın Talha Ülvan'ın müdahalesiyle yerde kalmasının ardından hakem Atilla Karaoğlan beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Andre Henrique, sağ köşeye yaptığı vuruşla ağları havalandırdı. Henrique, 54, 59 ve 74. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaparken Göztepe skoru 4-0'a taşıdı. 82. dakikada Eyüpspor'un geliştirdiği atakta Pintor'un aşırtma vuruşunu kaleci Arda Özçimen kornere gönderdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele Göztepe'nin 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.

GÖZTEPE İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren karşılaşmada Göztepe, deplasmandan farklı galibiyetle ayrıldı. Sezonun ilk galibiyetini alan İzmir temsilcisi puanını 6'ya yükseltti. Eyüpspor ise 3 puanda kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı