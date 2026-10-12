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Şanlıurfa'da rezidans baskınında polisle çatışan şüpheli kendi silahıyla intihar etti

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Şanlıurfa'da rezidans baskınında polisle çatışan şüpheli kendi silahıyla intihar etti
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Şanlıurfa'da hakkında suç kaydı bulunduğu belirtilen firari şüpheli, kaldığı rezidansa düzenlenen polis baskınında silahlı çatışmaya girdi. Başından vurulmuş halde bulunan şüphelinin kendi silahıyla intihar ettiği öğrenildi; yakınları ile polis arasında gerginlik yaşandı.

ŞANLIURFA'da hakkında yaralama ve çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu belirtilen firari şüpheli Celal Çaltı (30), kaldığı odaya baskın düzenleyen polisle silahlı çatışmaya girdi. Başından vurulmuş halde bulunan Çaltı'nın kendi silahıyla intihar ettiği öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde Çankaya Mahallesi'ndeki bir rezidans dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, hakkında yaralama ve çeşitli suçlardan kaydı bulunan Celal Çaltı'nın kaldığı odada silahlar olduğu yönünde ihbar yapıldı. İhbar üzerine bölgeye zırhlı polis araçları ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede güvenlik önlemleri alırken, Çaltı'ya teslim olması yönünde çağrıda bulunuldu. Ancak çağrıya uymayan Çaltı, silahla karşılık verdi.

ÇATIŞMANIN ARDINDAN ÖLÜ BULUNDU

Polis ekipleriyle bir süre çatıştığı öne sürülen Çaltı, olayın ardından başından vurulmuş halde bulundu. Olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çaltı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Çatışma sırasında kendi silahıyla intihar ettiği öğrenilen Çaltı'nın ölüm haberini alan yakınları ile polis ekipleri arasında gerginlik yaşandı.

Çaltı'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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