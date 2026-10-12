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Dünyanın en şanslı çifti! 8 yıl arayla ikinci kez piyangoyu kazandılar

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Dünyanın en şanslı çifti! 8 yıl arayla ikinci kez piyangoyu kazandılar
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Sekiz yıl arayla iki kez piyangodan büyük ikramiye kazanan Angelina ve Edward Lado çifti, inanılması güç hikâyeleriyle gündeme geldi. 2018'de 2,5 milyon dolar kazanan çift, bu kez yalnızca 4 dolara aldıkları kazı-kazan biletiyle 675 bin doların sahibi oldu.

  • Kanada'da yaşayan Angelina ve Edward Lado çifti, 2018'de 2,5 milyon dolar kazandıkları piyangodan 8 yıl sonra ikinci kez büyük ikramiye kazandı.
  • Çift, 4 dolara aldıkları 'Set for Life' adlı kazı-kazan biletiyle 675 bin dolar kazandı ve haftada bin dolar/25 yıl yerine toplu ödeme seçeneğini tercih etti.
  • Güney Sudan'dan Kanada'ya göç eden çift, ilk kazançlarını Edward Lado'nun bebekliğinden beri görmediği annesini bulup Kanada'ya getirme umudu için değerlendirmişti.

Kanada'da yaşayan Angelina ve Edward Lado çifti, 2018'de kazandıkları 2,5 milyon doların ardından 8 yıl sonra bir kez daha büyük ikramiyenin sahibi oldu. Sadece 4 dolara aldıkları kazı-kazan bileti, çifte bu kez 675 bin dolar kazandırdı.

Dünyada milyonlarca kişinin hayalini kurduğu piyango büyük ikramiyesi, Kanada'da yaşayan bir çiftin kapısını ikinci kez çaldı. Angelina ve Edward Lado, 2018'de kazandıkları 2,5 milyon doların ardından sekiz yıl sonra bir kez daha büyük ikramiye kazanarak sıra dışı bir şansa imza attı.

4 DOLARLIK BİLETLE 675 BİN DOLAR KAZANDILAR

Çiftin ikinci büyük kazancı, yalnızca 4 dolara satın aldıkları “Set for Life” adlı kazı-kazan biletiyle geldi. Büyük ikramiyeyi kazanan Angelina ve Edward Lado, ödülü haftada bin dolar olmak üzere 25 yıl boyunca alma ya da toplu ödeme seçeneğiyle karşı karşıya kaldı.

Çift, toplamda 675 bin dolar olan toplu ödeme seçeneğini tercih etti.

EŞİNİN SÖZLERİNE İNANAMADI

İkinci kez büyük ikramiye kazandıklarını öğrenen Edward Lado, yaşadığı şaşkınlığı anlattı. Eşinin kendisine kazandıklarını söylediğinde önce inanamadığını belirten Lado, eve dönüp bileti kontrol edene kadar eşinden sakin olmasını istediğini söyledi.

İLK KAZANÇLARI HAYATLARINI DEĞİŞTİRMİŞTİ

Güney Sudan'dan Kanada'ya göç eden çift, 2018 yılında kazandıkları 2,5 milyon dolarla da gündeme gelmişti. O dönemde Edward Lado, bebekliğinden beri görmediği annesini bulup Kanada'ya getirebilme umudunun doğduğunu anlatmıştı.

Aradan sekiz yıl geçtikten sonra gelen ikinci büyük ikramiye, aileye çocuklarının geleceği için yeni fırsatlar sundu. Çift, son kazançlarını nasıl değerlendireceklerine karar vermek için acele etmeyeceklerini belirtti.

Sekiz yıl arayla iki kez büyük ikramiye kazanan çiftin hikâyesi, onları adeta “dünyanın en şanslı çifti” haline getirdi.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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