Ne altın ne gümüş! Kilosu 247 bin TL ediyor

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Tarım sektöründe artan maliyetler, üreticileri daha yüksek katma değer sağlayabilecek alternatif ürünlere yöneltiyor. Bu ürünlerin başında, Phycocyanin adıyla bilinen mavi alg özütü geliyor.

Doğal renklendirici olarak kullanılan ürünün kilogram fiyatı, saflığına ve işlenme biçimine bağlı olarak 5 bin dolara kadar ulaşabiliyor. Bu yüksek fiyat, geleneksel tarım ürünlerinin dışında üretim yapmak isteyenlerin ilgisini çekiyor.

13 Ekim 2026 itibarıyla dolar kurunun yaklaşık 49,36 TL olduğu dikkate alındığında, mavi alg özütünün kilogram fiyatı yaklaşık 246 bin 800 TL'ye ulaşıyor. Böylece ürünün kilogram değeri, Türk lirası karşılığıyla da dikkat çekici bir seviyeye çıkıyor.

DOĞAL RENKLENDİRİCİ OLARAK KULLANILIYOR

Mavi alg özütünün yüksek ekonomik değerinin arkasında, doğal renklendirici olarak kullanılabilmesi bulunuyor. Sentetik renklendiricilere alternatif oluşturan ürün, özellikle doğal içeriklere yönelen sektörler açısından önem taşıyor.

Ürünün saflık derecesi, işlenme yöntemi ve kullanım amacı satış fiyatını etkileyebiliyor. Bu nedenle kilogram başına yaklaşık 247 bin TL olarak hesaplanan tutar, tüm mavi alg ürünleri için geçerli sabit bir piyasa fiyatını ifade etmiyor.

GERÇEK WASABİ KÖKÜ DE DİKKAT ÇEKİYOR

Yeni nesil tarımın ekonomik değeri yüksek ürünlerinden biri de gerçek wasabi kökü. Özel yetiştirme koşulları gerektiren wasabi, geleneksel tarım ürünlerine alternatif arayan üreticilerin değerlendirdiği seçenekler arasında bulunuyor.

Wasabi yetiştiriciliğinde uygun üretim koşullarının sağlanması önem taşırken ürünün ekonomik değeri, üretim ve pazarlama süreçlerine göre değişebiliyor.

SU MERCİMEĞİ ALTERNATİF ÜRÜNLER ARASINDA

Alternatif tarımda öne çıkan bir diğer ürün ise su mercimeği. Su yüzeyinde yetişen bu bitki, farklı kullanım alanları nedeniyle yeni nesil üretim yöntemleri kapsamında değerlendiriliyor.

Mavi alg özütü, gerçek wasabi ve su mercimeği gibi ürünler, tarımda yalnızca geleneksel ürünlere bağlı kalmak istemeyen üreticiler için farklı seçenekler oluşturuyor.

YÜKSEK SATIŞ FİYATI YÜKSEK KÂR ANLAMINA GELMİYOR

Kilogram fiyatı 5 bin dolara, güncel kurla yaklaşık 246 bin 800 TL'ye ulaşabilen mavi alg özütü, alternatif tarımın ekonomik potansiyelini ortaya koyuyor.

Ancak bu tutar, ürünün işlenmiş ve yüksek değerli formuna ilişkin bir fiyat düzeyini ifade ediyor. Üretim, saflaştırma, kalite kontrol ve pazarlama maliyetleri dikkate alındığında, satış fiyatının tamamının üreticiye kâr olarak kalması söz konusu değil.