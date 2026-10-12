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Kocaeli İzmit'te eski eşini bacağından bıçaklayan şüpheli parkta yakalandı

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Kocaeli İzmit'te eski eşini bacağından bıçaklayan şüpheli parkta yakalandı
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde akşam saatlerinde bir işletmenin ikinci katında eski eşini bacağından bıçaklayan şüpheli, polis ekiplerince Sabri Yalım Parkı'nda yakalandı. Yaralı kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eski eşini bacağından bıçaklayan şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Olay, akşam saatlerinde Ömerağa Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı üzerinde bulunan bir işletmenin ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi henüz bilinmeyen nedenle eski eşini bacağından bıçaklayarak yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayın ardından bölgeden uzaklaşan şüpheli ise polis ekiplerince Sabri Yalım Parkı'nda yakalandı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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