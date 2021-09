Büyük bir merakla beklenen 2021 Emmy Ödülleri sahipleri belli oldu

ABD'nin California eyaletindeki Los Angeles şehrinde düzenlenen 73. Emmy Ödülleri töreninde, koronavirüs salgını sebebiyle geçen yılki törene video konferans yöntemiyle katılmış olan yıldızlar, bu kez kırmızı halıdaydı.

THE CROWN GECEYE DAMGA VURDU

Dünyaca ünlü The Crown dizisi, en iyi drama, en iyi kadın oyuncu, en iyi erkek oyuncu, en iyi yardımcı kadın oyuncu ve en iyi yardımcı erkek oyuncu dalları dahil çok sayıda ödül alarak ödül törenine adını yazdırdı.

ÜNLÜ İSİMLER SAHNEYE ÇIKTI

Her zamanki gibi kırmızı halı seremonisi ile başlayan törende ödülleri takdim etmek için Taraji P. Henson, Michael Douglas, Sarah Paulson, Amy Poehler, Kerry Washington gibi isimler sahneye çıktı.

İşte gecede ödül alanlar...

EN İYİ DİZİ-DRAMA

The Crown

EN İYİ DİZİ - KOMEDİ

Ted Lasso

EN İYİ MİNİ DİZİ

The Queen's Gambit

EN İYİ SENARYO - DRAMA

Peter Morgan - The Crown, "War"

EN İYİ YÖNETMEN - DRAMA

Jessica Hobbs - The Crown "War"

EN İYİ KADIN OYUNCU - DRAMA

Olivia Colman

EN İYİ ERKEK OYUNCU - DRAMA

Josh O'Connor

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU - DRAMA

Gillian Anderson - The Crown

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU - DRAMA

Tobias Menzies - The Crown

EN İYİ KADIN OYUNCU - KOMEDİ

Jean Smart – Hacks

EN İYİ ERKEK OYUNCU - KOMEDİ

Jason Sudeikis – Ted Lasso

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU - KOMEDİ

Hannah Waddingham - Ted Lasso

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU - KOMEDİ

Brett Goldstein - Ted Lasso

EN İYİ KADIN OYUNCU - MİNİ DİZİ/ TV FİLMİ

Kate Winslet

EN İYİ ERKEK OYUNCU - MİNİ DİZİ/ TV FİLMİ

Ewan McGregor

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU- MİNİ DİZİ/ TV FİLMİ

Julianne Nicholson – Mare Of Easttown

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU- MİNİ DİZİ/ TV FİLMİ

Evan Peters – Mare of Easttown

EN İYİ YÖNETMEN - MİNİ DİZİ/ TV FİLMİ

The Queen's Gambit – Scott Frank

EN İYİ YÖNETMEN - KOMEDİ

Hacks - Lucia Aniello, "There Is No Line"

EN İYİ SENARYO - KOMEDİ

Hacks - Lucia Aniello, Paul W. Downs, Jen Statsky, "There Is No Line"

EN İYİ SENARYO - MİNİ DİZİ/TV FİLMİ

I May Destroy You – Michaela Coel

EN İYİ REALITY YARIŞMA PROGRAMI

RuPaul's Drag Race

