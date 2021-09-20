Büyük bir merakla beklenen 2021 Emmy Ödülleri sahipleri belli oldu - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Büyük bir merakla beklenen 2021 Emmy Ödülleri sahipleri belli oldu

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin
Büyük bir merakla beklenen 2021 Emmy Ödülleri sahipleri belli oldu

Pandemi nedeniyle bir yıl ertelenen Emmy Ödülleri, muhteşem bir törenle sahiplerini buldu. Dünyaca ünlü The Crown dizisi birçok dalda ödül alarak törene damga vurdu.

ABD'nin California eyaletindeki Los Angeles şehrinde düzenlenen 73. Emmy Ödülleri töreninde, koronavirüs salgını sebebiyle geçen yılki törene video konferans yöntemiyle katılmış olan yıldızlar, bu kez kırmızı halıdaydı.

Dünyaca ünlü The Crown dizisi, en iyi drama, en iyi kadın oyuncu, en iyi erkek oyuncu, en iyi yardımcı kadın oyuncu ve en iyi yardımcı erkek oyuncu dalları dahil çok sayıda ödül alarak ödül törenine adını yazdırdı.

Her zamanki gibi kırmızı halı seremonisi ile başlayan törende ödülleri takdim etmek için Taraji P. Henson, Michael Douglas, Sarah Paulson, Amy Poehler, Kerry Washington gibi isimler sahneye çıktı.

The Crown

2021 Emmy Ödülleri sahipleri belli oldu

Ted Lasso

2021 Emmy Ödülleri sahipleri belli oldu

The Queen's Gambit

2021 Emmy Ödülleri sahipleri belli oldu

Peter Morgan - The Crown, "War"

2021 Emmy Ödülleri sahipleri belli oldu

Jessica Hobbs - The Crown "War"

2021 Emmy Ödülleri sahipleri belli oldu

Olivia Colman

2021 Emmy Ödülleri sahipleri belli oldu

Josh O'Connor

2021 Emmy Ödülleri sahipleri belli oldu

Gillian Anderson - The Crown

2021 Emmy Ödülleri sahipleri belli oldu

Tobias Menzies - The Crown

2021 Emmy Ödülleri sahipleri belli oldu

Jean Smart – Hacks

2021 Emmy Ödülleri sahipleri belli oldu

Jason Sudeikis – Ted Lasso

2021 Emmy Ödülleri sahipleri belli oldu

Hannah Waddingham - Ted Lasso

2021 Emmy Ödülleri sahipleri belli oldu

Brett Goldstein - Ted Lasso

2021 Emmy Ödülleri sahipleri belli oldu

Kate Winslet

2021 Emmy Ödülleri sahipleri belli oldu

Ewan McGregor

2021 Emmy Ödülleri sahipleri belli oldu

Julianne Nicholson – Mare Of Easttown

2021 Emmy Ödülleri sahipleri belli oldu

Evan Peters – Mare of Easttown

2021 Emmy Ödülleri sahipleri belli oldu

The Queen's Gambit – Scott Frank

2021 Emmy Ödülleri sahipleri belli oldu

Hacks - Lucia Aniello, "There Is No Line"

2021 Emmy Ödülleri sahipleri belli oldu

Hacks - Lucia Aniello, Paul W. Downs, Jen Statsky, "There Is No Line"

2021 Emmy Ödülleri sahipleri belli oldu

I May Destroy You – Michaela Coel

2021 Emmy Ödülleri sahipleri belli oldu

RuPaul's Drag Race

2021 Emmy Ödülleri sahipleri belli oldu

Haberler.com - Magazin Haberleri
Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Süleyman Soylu Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Göksel Gülşen Cansu Dere Acun Ilıcalı
Spor Mesut Özil Burak Yılmaz Alex Teixeira Hamit Altıntop Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Büyük bir merakla beklenen 2021 Emmy Ödülleri sahipleri belli oldu - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 10:42:14. #1.17#