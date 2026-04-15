Ülke bu görüntüyü konuşuyor! Son hareketi olaydan daha bomba

Varşova’da insansı bir robotun mahalleye giren yabani domuzları kovarak ormanlık alana yönlendirdiği anlar sosyal medyada viral oldu. Görüntülerde robotun hayvanları şehir dışına kadar takip ettiği ve ardından el salladığı anlar dikkat çekti.

  • Polonya'nın başkenti Varşova'da bir insansı robot, şehir içine giren yabani domuzları ormanlık alana yönlendirdi.
  • Robot, domuzları kaldırım ve yol kenarlarından yönlendirerek şehir dışına doğru sürdü.
  • Robot, görevini tamamladıktan sonra arkasını dönüp uzaklaşırken el sallıyormuş gibi bir hareket yaptı.

Polonya’nın başkenti Varşova’da çekilen ve kısa sürede viral olan görüntülerde, insansı bir robotun şehir içine giren yabani domuzları kovarak ormanlık alana yönlendirdiği anlar dikkat çekti.

ROBOT DOMUZLARIN PEŞİNE DÜŞTÜ

Görüntülerde, gece saatlerinde bir mahallede görülen bir grup yabani domuzun hızla hareket ettiği, hemen ardından ise sırtında ekipman bulunan insansı bir robotun onları takip ettiği görülüyor. Robotun kontrollü şekilde hayvanları yerleşim alanından uzaklaştırdığı anlar saniye saniye kaydedildi.

ŞEHİR DIŞINA KADAR TAKİP ETTİ

Kamera kayıtlarında robotun domuzları kaldırım ve yol kenarlarından yönlendirerek şehir dışına doğru sürdüğü, hayvanların da panikle koşarak bölgeden uzaklaştığı yer alıyor. Bu müdahalenin, yerleşim alanlarında artan yabani hayvan sorununa karşı yeni bir yöntem olabileceği yorumları yapıldı.

VEDA HAREKETİ GÜNDEM OLDU

Videonun en dikkat çeken anı ise robotun görevini tamamladıktan sonra arkasını dönüp uzaklaşırken adeta el sallıyormuş gibi bir hareket yapması oldu. Bu anlar sosyal medyada milyonlarca kez izlendi.

TEKNOLOJİK MÜDAHALE TARTIŞMA YARATTI

Uzmanlar, bu tür robotların şehir güvenliği ve yaban hayatı yönetiminde kullanılabileceğini belirtirken, bazı kullanıcılar ise olayın “fazla ileri teknoloji” olduğu yorumunda bulundu.

Erdem Aksoy
Haberler.com
Trump: Önümüzdeki iki gün boyunca inanılmaz olaylara tanık olacaksınız

"Önümüzdeki iki gün boyunca inanılmaz olaylara tanık olacaksınız"
Savaşta bir ilk! İran saldırılarını yönlendirmek için Çin yapımı casus uydu temin etti

Savaşın seyrini değiştirecek adım
Siyaset kulisleri alev alev! 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılıyor

Kulisler alev alev! 4 belediye başkanı daha parti değiştiriyor
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

LGS çıkışı verdiği röportaj milyonlarca kez izlenmişti! Bakın şimdi ne yapıyor?

LGS çıkışındaki röportajıyla biliniyordu! Kazancı dudak uçuklattı
Slovenya Meclis Başkanı Stevanovic'ten, NATO'dan çekilmeye ilişkin olası referanduma destek sinyali

Avrupa ülkesinden şok! NATO'dan çıkmaya hazırlanıyorlar
Polisten ibretlik ceza! Bir daha motora elini sürmez

Polisten ibretlik ceza! Bir daha motora elini sürmez
Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 124'e yükseldi

Ülkeden gelen haber kan dondurdu! Bilanço korkunç boyutlarda
LGS çıkışı verdiği röportaj milyonlarca kez izlenmişti! Bakın şimdi ne yapıyor?

LGS çıkışındaki röportajıyla biliniyordu! Kazancı dudak uçuklattı
Yine Anfield yine skandal! Herkesin aklına Noa Lang geldi

Noa Lang’dan sonra Liverpool stadında bir skandal daha!
Gerilim tavan yaptı! Meloni'den Trump'ı küplere bindirecek nükleer cevap

Meloni'den Trump'ı küplere bindirecek nükleer resti