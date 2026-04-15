ABD, Kata'ib Hizbullah liderinin başına 10 milyon dolar ödül koydu

ABD, Irak’ta faaliyet gösteren Kata’ib Hizbullah lideri Ahmed el-Hamidavi hakkında bilgi verenlere 10 milyon dolara kadar ödül koydu. Washington, el-Hamidavi’yi ABD diplomatik tesislerine yönelik saldırıları yönetmekle suçladı. İran Devrim Muhafızları tarafından eğitildiği belirtilen liderin örgütü, ABD personeline yönelik saldırılar ve kaçırma eylemleriyle öne çıkarken, son olarak bir ABD’li gazeteciyi kaçırıp serbest bırakmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Irak’ta faaliyet gösteren ve İran’a yakınlığıyla bilinen Kata’ib Hizbullah örgütünün lideri Ahmed el-Hamidavi hakkında bilgi sağlayanlara 10 milyon dolara kadar ödül verileceğini duyurdu.

ABD HEDEFE KOYDU

“Rewards for Justice” programı kapsamında yapılan açıklamada, ABD tarafından terör örgütü olarak tanımlanan Kata’ib Hizbullah’ın lideri el-Hamidavi’nin özellikle son dönemde ABD hedeflerine yönelik saldırılarda aktif rol oynadığı belirtildi.

Bakanlık, el-Hamidavi’nin geçtiğimiz ay ABD diplomatik tesislerine yönelik saldırıları yönettiğini açıkladı.

YILLARDIR ABD HEDEFLERİNİ VURUYOR

Açıklamada, örgütün uzun yıllardır Irak’ta ABD personeline ve tesislerine yönelik saldırılar düzenlediği ifade edildi. Kata’ib Hizbullah’ın el yapımı patlayıcılar, roketler ve insansız hava araçlarıyla saldırılar gerçekleştirdiği, ABD vatandaşlarını kaçırdığı ve sivillerin ölümüne neden olduğu kaydedildi.

İRAN BAĞLANTISI VURGUSU

ABD, el-Hamidavi’nin İran Devrim Muhafızları tarafından siyasi, askeri ve istihbarat alanlarında eğitildiğini de öne sürdü. Bu durum, Washington’un Tahran destekli milis yapılar konusundaki endişelerini bir kez daha gündeme taşıdı.

ABD’Lİ GAZETECİYİ KAÇIRMIŞLARDI

Kata’ib Hizbullah’ın kısa süre önce Amerikalı serbest gazeteci Shelly Kittleson’ı kaçırdığı da hatırlatıldı. Örgüt, Kittleson’ı bir hafta boyunca alıkoyduktan sonra Irak makamlarıyla yapılan esir takası sonucunda serbest bırakmıştı.

GERİLİM TIRMANIYOR

ABD’nin bu adımı, Irak’ta İran destekli milis gruplarla yaşanan gerilimin yeni bir boyuta taşındığını gösterirken, bölgede güvenlik risklerinin artabileceği değerlendiriliyor.

Erdem Aksoy
