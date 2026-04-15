Atletico Madrid-Barcelona maçında yürekleri ağza getiren sakatlık
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Atletico Madrid-Barcelona maçında Jean Musso tarafından yüzüne darbe alan Fermin Lopez, acılar içinde yerde kaldı. İspanyol oyuncunun uzun süre burnunun kanadığı görüldü. 22 yaşındaki oyuncu, tedavisinin ardından oyuna devam etmek istediğini söyleyerek sahaya geri döndü.
Uefa Şampiyonlar Ligi çeyrek finali rövanş maçında Atletico Madrid ile Barcelona karşı karşıya geldi. Riyadh Air Metropolitano'da oynanan mücadeleyi Barcelona 2-1 kazansa da ilk maçı 2-0 kazanan Atletico Madrid, toplam skorda 3-2 üstünlük sağlayarak yarı finale yükselen ekip oldu.
BARCELONA'YA KAZANMAK YETMEDİ
Konuk ekip Barcelona, 4. dakikada Lamine Yamal, 24. dakikada da Ferran Torres'in golleriyle 2-0 öne geçti. Atletico Madrid, 31. dakikada Ademola Lookman ile skoru 2-1'e getirdi. Barcelona, 79. dakikada Eric Garcia'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Atletico Madrid, adını yarı finale yazdırdı.
YÜREKLERİ AĞZA GETİREN SAKATLIK
Karşılaşmanın 27. dakikasında yürekleri ağza getiren bir sakatlık yaşandı. Lamine Yamal'ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Fermin Lopez'in topa vurduğu esnada Atletico Madrid kalecisi Jean Musso'nun ayağı yüzüne geldi. Yüzüne adeta kramponun çivileri isabet eden 22 yaşındaki oyuncu acı içinde yerde kaldı. Fermin Lopez'in burnunda yoğun bir kanama gerçekleştiği görüldü.
HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ KALKIP OYUNA DEVAM ETTİ
Saha içerisindeki tedavisi uzun süre devam eden İspanyol oyuncu Fermin Lopez, sağlık ekiplerinin başarılı müdahalesi sonrası ayağa kalkarak oyuna devam etmek istediğini dile getirdi. Tekrardan sahaya geri dönen yıldız isim, 69. dakikada yerini Marcus Rashford'a bıraktı.