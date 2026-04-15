Siyaset kulisleri alev alev! 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılıyor

Siyaset kulisleri alev alev! 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılıyor
AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla bugün yapacağı grup toplantısında 2'si CHP'li, 1'i Yeniden Refah Partili, 1'i Saadet Partili olmak üzere 4 belediye başkanının daha AK Parti'ye katılması bekleniyor.

  • AK Parti'ye 4 belediye başkanı katılacak.
  • AK Parti'ye katılan belediye sayısı 70'e ulaşacak.
  • AK Parti'ye katılacak belediye başkanları Antalya Serik, Niğde Çiftlik Bozköy, Tokat Çat ve Muş Yaygın belediyelerinden.

Yerel yönetimlerde partiler arası geçişler sürerken, AK Parti bugünkü grup toplantısında 4 belediye başkanını daha bünyesine katmaya hazırlanıyor. Katılımlarla birlikte partiye geçen belediye sayısının 70’e ulaşması bekleniyor.

ROZETLERİ ERDOĞAN TAKACAK

AK Parti’nin gerçekleştireceği grup toplantısında, 2’si CHP’li, 1’i Yeniden Refah Partili ve 1’i Saadet Partili olmak üzere 4 belediye başkanının partiye katılması bekleniyor. Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, belediye başkanlarına rozetlerini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan takacak.

HANGİ BELEDİYE BAŞKANLARI KATILIYOR?

AK Parti’ye katılması beklenen isimler ve görev yerleri şöyle:

  • Antalya Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul (CHP)
  • Niğde Çiftlik’e bağlı Bozköy Belediye Başkanı Muammer Çelikbaş (CHP)
  • Tokat merkeze bağlı Çat Belediye Başkanı Ali Pelit (Yeniden Refah Partisi)
  • Muş merkeze bağlı Yaygın Belediye Başkanı Selahattin Yalçın (Saadet Partisi)

SERİK BELEDİYE BAŞKANI PARTİSİNDEN İSTİFA ETTİ

Öte yandan Antalya Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, CHP’den istifa ettiğini açıkladı. Kumbul’un AK Parti’ye katılacağı yönündeki iddialar daha önce de gündeme gelmişti.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

