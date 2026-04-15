Gülistan Doku soruşturmasında yeni detay: Gömüldü daha sonra çıkartıldı

Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin yıllardır süren soruşturmada çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada ilk önemli gelişme, 2022 yılında daktiloyla yazılarak ailenin avukatının ofisi önüne bırakılan isimsiz bir not oldu.

İSİMSİZ NOT SORUŞTURMANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Notta, Gülistan Doku’nun dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile ilişkisinin bulunduğu öne sürüldü. Bu iddia üzerine savcılık, Mustafa Türkay Sonel’in kullandığı aracın Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını incelemeye aldı.

Yapılan incelemede Sonel’in, arkadaşı Umut Altaş ile birlikte gece saatlerinde sosyal yaşam alanlarından uzak, dağlık ve ıssız bölgelerden geçtiği belirlendi.

SİLİNEN MESAJLAR VE EKSİK KAMERA KAYITLARI

Soruşturma kapsamında Gülistan Doku’nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov’un bazı yazışmaları sildiği tespit edildi. Sosyal medya paylaşımlarının ise Doku’nun başına bir şey geldiğini bildiği izlenimi verdiği değerlendirildi.

Ayrıca kamera kayıtlarının hiç alınmadığı ya da eksik alındığı ve dosyanın karmaşık hale getirilmeye çalışıldığı belirlendi.

DİKKAT ÇEKEN SİM KART DETAYI

Gülistan Doku’nun telefonunun kayıp olması nedeniyle annesinin, “birileri ulaşır” düşüncesiyle kendi adına kayıtlı sim kartı yeniden çıkarttığı öğrenildi. Ancak bu sim kartın dönemin Valisi Tuncay Sonel tarafından alındığı ortaya çıktı.

Sonel’in “Savcılığa teslim edeceğim” dediği sim kartı teslim etmediği ve Gülistan Doku’nun hesaplarına girilerek müdahalede bulunulduğu iddia edildi.

Vali Sonel’in ayrıca bazı kamu görevlilerini Doku ailesinin çevresinde görevlendirdiği, Mustafa Türkay Sonel’in yakın arkadaşı Umut Altaş’ın ise olaydan aylar sonra Gülistan’ın ablası Aygül Doku’yu aradığı HTS kayıtlarına yansıdı.

GİZLİ TANIK ‘ŞUBAT’ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturmanın seyrini değiştiren bir diğer gelişme ise JASAT’a ulaşan “Şubat” kod adlı gizli tanığın ifadesi oldu. Tanık, Gülistan Doku’nun olay günü köprü civarından alınarak öldürüldüğünü ve cesedinin bulunmaması için yerinin birden fazla kez değiştirildiğini öne sürdü.

GÖMÜLÜP SONRA ÇIKARILDI İDDİASI

Gizli tanığın tarif ettiği bölgede yapılan yer altı taramalarında mezar görünümünde bir boşluk tespit edildi. İncelemelerde bu alana bir kişinin gömülüp 1-2 yıl sonra çıkarıldığı, cesetle birlikte bir sırt çantası ve silahın da gömülüp sonradan çıkarıldığı değerlendirildi.

Bu bulgular üzerine farklı noktalarda da yer altı görüntüleme cihazlarıyla arama ve kazı çalışmaları gerçekleştirildi.

700 SAATLİK MOBESE GÖRÜNTÜSÜ İNCELENDİ

JASAT ekipleri, 700 saatlik MOBESE görüntüsünü saniye saniye inceleyerek olay gününü yeniden analiz etti. HTS kayıtları, daraltılmış baz çalışmaları ve teknik raporlar doğrultusunda soruşturma derinleştirildi.

13 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Toplanan delillerin ardından düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Gülistan Doku’nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer, üvey babası Engin Yücer, Mustafa Türkay Sonel, arkadaşı Uğurcan Açıkgöz, Vali Sonel’in koruması Şükrü Eroğlu, eski polis Gökhan Ertok, Ferhat Güven, Erdoğan Elaldı, üniversite kamera sorumluları Savaş Gültürk ve Süleyman Önal ile Celal Altaş ve Nurşen Arıkan yer aldı.

ABD’de olduğu belirlenen Umut Altaş hakkında ise kırmızı bülten çıkarılması için çalışmalar başlatıldı.

“SİM KARTI NEDEN ÇIKARDINIZ?”

Soruşturma kapsamında ifade veren Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü çalışanı Songül Acar, Gülistan Doku’nun kaybolmasının ardından yaşanan sim kart sürecini anlattı. Acar, Doku’nun ablasının kendisine, sim kartın telefona takıldığı sırada Vali’nin aileyi çağırdığını ve kartı teslim alarak savcılığa vereceğini söylediğini aktardı.

Ancak kartın savcılığa teslim edilmediği iddia edildi.

AİLE: “ADALETE GÜVENİMİZ YENİDEN YEŞERDİ”

Gülistan Doku’nun ablası Aygül Doku, soruşturmanın derinleştirilmesiyle adalete olan güvenlerinin arttığını belirtti. Doku, Adalet Bakanı’nın süreci yakından takip ettiğini ve “Soruşturma kime uzanırsa uzansın bu olayı çözün” talimatı verdiğini ifade etti.

BAKAN GÜRLEK’TEN NET MESAJ

Adalet Bakanı Akın Gürlek de soruşturmayla ilgili yaptığı açıklamada önemli bir adım atıldığını belirterek, “Faili meçhul hiçbir olay kalmayana kadar hukukun tüm imkânlarını seferber edeceğiz” dedi.

Gürlek ayrıca adalet sisteminin gelişimine vurgu yaparak, adliyelerin hizmet kalitesinin geçmişe kıyasla önemli ölçüde arttığını ifade etti.

Kaynak: Sabah

