Elif Karaarslan’ın ifadesi ortaya çıktı! Müstehcenlik sözleri şoke etti

İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp tutuklanan sosyal medya fenomeni ve eski hakem Elif Karaaslan'ın ifadesi ortaya çıktı. Paylaşımlarının müstehcen içerikli olduğunu reddeden Karaaslan, "Sistem rızaya dayalı" sözleriyle kendini savundu.

  • Elif Karaaslan, Instagram'daki abonelik paylaşımlarının müstehcenlik içermediğini ve Instagram'ın OnlyFans gibi içerikleri kabul etmediğini söyledi.
  • Elif Karaaslan, uyuşturucu madde kullanmadığını, ev partilerine katılmadığını ve gece kulübü kültürünün olmadığını belirtti.
  • Elif Karaaslan, hakemlikten men edildikten sonra AİHM'ye dava açtığını ve davası sonucunda hakemliğe döneceğini düşündüğünü ifade etti.

İstanbul Bebek'teki eğlence mekanına düzenlenen operasyonda da gözaltına alınan, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan sosyal medya fenomeni ve eski hakem Elif Karaaslan'ın ifadesi ortaya çıktı.

Sosyal medyada paylaştığı fotoğraf ve videoların müstehcen içerikli olduğunu reddeden Karaaslan, o paylaşımlarını "Instagram'daki abonelik paylaşımlarım müstehcenlik içermemektedir. Zaten Instagram, OnlyFans gibi paylaşımları kesinlikle kabul etmez. Şahsın tamamen çıplak olduğu içerikler Instagram’da paylaşılmaz. Burada en fazla bikinili paylaşımlar bulunabilir. Bu bağlamda yapılan paylaşımların kastı müstehcenlik değildir" sözleriyle savundu.

"EV PARTİLERİNE KATILMADIM"

Gece kulübü kültürünün olmadığını iddia eden Elif Karaaslan, "Belirttiğim gibi zaten söz konusu sistem rızaya dayalıdır. Ben hiçbir zaman sporcu kökenli olmam münasebetiyle de uyuşturucu madde kullanmadım. Ev partileri gibi partilere katılmadım. Gece kulübü kültürüm yoktur" dedi.

Karaarslan, telefon şifresini paylaşmamasının nedenini “Ben cep telefonumun şifrelerini şirketlerime ait bilgilerimin ve özel ailevi resimlerimin olması nedeniyle vermek istemiyorum” sözleriyle açıkladı.

"HAKEMLİĞE DÖNECEĞİM"

Hakemlikten men edilmesini AİHM'ye taşıdığını belirten Elif Karaaslan, "Ben üzerime atılı suçlamaları anladım. Ben önceden TFF'ye bağlı olarak hakemlik yapmaktaydım. Fakat şu an resmî olarak bağım yoktur. Hakemlikten men edildikten sonra AİHM'e dava açtım. Davamın neticesinde hakemliğe döneceğimi düşünüyorum.” beyanında bulunurken ifadesini “Sormuş olduğunuz Instagram hesabı bana aittir. Instagram bildiğim kadarıyla bir süredir dünya genelinde abonelik sistemini aktif etmiştir. Abonelik sistemi tamamıyla ücrete dayalı, isteyenlerin abone olabileceği bir sistemdir" dedi.

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıibrahim gübektaş:

Bende buna hastayım yaaaa

Haber Yorumlarıhukuk hukuk:

Müstehcenlik suçu sosyal medya ile magazin ile her yere sinmiş . Gerekirse internetin fişi çekilsin . Uyuşturucu için ise mücadele yetersiz . büyük baronlar,uluslararası çeteler ve parmağı olan herkesin üzerine gidilmeli

Haber YorumlarıRrgin Taten:

Hep öyle denir,kimse yaptım demez

