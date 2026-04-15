Haberler

Günlük 12 ton üretim yapan Türk gıda devi resmen iflas etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye’nin önde gelen gofret üreticilerinden Master Choco Gıda’nın iflasına ilişkin karar resmileşti. Bursa’da faaliyet gösteren ve günlük 12 ton üretim kapasitesiyle dikkat çeken şirket, yaşadığı finansal krizden çıkamayarak piyasadan çekildi.

  • Master Choco Gıda şirketi iflas etti.
  • Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi şirketin konkordato talebini reddederek iflas sürecini başlattı.
  • Şirketin günlük 12 ton üretim kapasitesi vardı.

MAHKEME KONKORDATO TALEBİNİ REDDETTİ

2018 yılından bu yana Bursa’da üretim yapan Master Choco Gıda, mali darboğaz nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. Ancak Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin talebini reddetti ve doğrudan iflas sürecinin başlatılmasına hükmetti. Bu kararla birlikte şirketin tüm hukuki koruma tedbirleri kaldırıldı ve konkordato komiserinin görevi sona erdi.

GRUP ŞİRKETİ FAALİYETİNE DEVAM EDECEK

Mahkeme kararında, aynı grup bünyesinde bulunan Master Bronz firmasının ise mali yapısının iflas şartlarını taşımadığı belirtildi. Bu nedenle Master Bronz’un faaliyetlerine devam etmesine karar verildi.

GÜNLÜK 12 TONLUK ÜRETİM KAPASİTESİ VARDI

Yaklaşık 2 bin metrekarelik alanda üretim yapan Master Choco Gıda, günlük 12 tonluk mamul üretim kapasitesiyle Bursa gıda sektöründe öne çıkan firmalar arasında yer alıyordu. Kuruluşundan itibaren hızlı bir büyüme yakalayan şirket, son dönemdeki ekonomik zorlukları aşamayarak tasfiye sürecine girdi.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

