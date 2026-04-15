Markette infial yaratan görüntü! Savunması olaydan daha skandal

Brezilya'da 48 yaşındaki bir erkek, 14 yaşında bir kız çocuğuna markette cinsel tacizde bulundu. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan görüntüleri izleyen polis harekete geçerken, hakkında iddianame hazırlanan şüphelinin tutuksuz olarak yargılanacağı ve ünlü bir şirketteki işine de son verildiği öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki ilk ifadesinde suçlamaları reddederek mağdura “yanlışlıkla temas ettiğini” öne sürdüğü ortaya çıktı.

  • Brezilya'nın Sorocaba kentinde 48 yaşındaki bir erkek, 14 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik taciz suçlamasıyla yargılanmak üzere işlem başlatıldı.
  • Şüpheli, cinsel taciz suçundan hakkında iddianame düzenlendi ve yargılama sürecinde tutuksuz olarak yargılanacak.
  • Olayın kamuoyuna yansımasının ardından şüphelinin çalıştığı şirket tarafından işine son verildi.

GÜVENLİK KAMERASI KAYDETTİ

Eduardo Silva Prado’nun, olayın bir sitenin içinde bulunan self-servis markette gerçekleştiği öğrenildi. Cinsel taciz iddiasına konu olan anların güvenlik kameralarına yansıdığı belirtildi.

“YANLIŞLIKLA DOKUNDUM” SAVUNMASI

Kadınlara Yönelik Şiddetle Mücadele Karakolu’nda ifade veren Prado, suçlamaları reddederek mağdura “yanlışlıkla temas ettiğini” öne sürdü ve herhangi bir kötü niyetinin olmadığını savundu.

SERBEST YARGILANACAK

Şüpheli, suçlamaları kabul etmese de “cinsel taciz” suçundan hakkında iddianame düzenlendi. Prado’nun, yargılama süreci boyunca tutuksuz olarak yargılanacağı bildirildi.

İŞİNDEN DE OLDU

Olayın kamuoyuna yansımasının ardından Prado’nun çalıştığı Companhia Brasileira de Alumínio şirketi tarafından işine son verildi. Şüphelinin, olay sırasında şirket kıyafeti giydiği de belirtildi.

Kaynak: Haberler.com
Yorumlar (1)

Haber Yorumları
Enver zincirkıran:

gecelikle çıkarsa olacağı bu bence anormal bi durum yok.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

