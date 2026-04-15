Hasan Can Kaya nişan iddialarına açıklık getirdi

Hasan Can Kaya nişan iddialarına açıklık getirdi
Hasan Can Kaya, sevgilisi Duygu Karabaş ile nişanlandığı yönündeki iddialara açıklık getirdi. Ünlü komedyen, kalabalık aile nedeniyle yapılan isteme organizasyonunun yanlış anlaşıldığını belirterek “Nişan yapılmadı, saat de takmadım” dedi.

  • Hasan Can Kaya, Duygu Karabaş ile nişan yapmadığını açıkladı.
  • Hasan Can Kaya, 50 kişilik bir isteme merasimi için mekan tutulduğunu belirtti.
  • Hasan Can Kaya, nişan sırasında saat takmadığını ifade etti.

Son günlerde sevgilisi Duygu Karabaş ile nişanlandığı yönündeki haberlerle gündeme gelen Hasan Can Kaya, iddialara net bir açıklamayla yanıt verdi. Yapılan organizasyonun nişan değil, geleneksel bir isteme merasimi olduğunu vurgulayan Kaya, yanlış anlaşılmanın perde arkasını anlattı.

“NİŞAN YAPMADIK”

Hasan Can Kaya, çıkan haberleri kesin bir dille yalanladı. Ünlü isim, “Birincisi biz nişan yapmadık” sözleriyle iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

50 KİŞİLİK İSTEME YANLIŞ ANLAŞILDI

Kalabalık bir aile yapısına sahip olduklarını belirten Kaya, isteme merasimi için geniş katılımlı bir organizasyon planlandığını söyledi. Mekan tutulmasının nişan olarak yorumlandığını dile getiren Kaya, “50 kişi istemeye gideceğimiz için bir yer tutalım dendi. Medya da bunu nişan sandı” ifadelerini kullandı.

“SAAT DE TAKMADIM”

Nişan iddialarına bir başka dikkat çeken yanıt da takı meselesi üzerinden geldi. Kaya, “Nişan yapılmadı yani. Saat de takmadım” diyerek söylentilere nokta koydu.

“ABARTIYI VE LÜKSÜ SEVEN BİRİ DEĞİLİM”

Hayat tarzına da değinen Hasan Can Kaya, sade bir yaşamı tercih ettiğini vurguladı. “Beni tanıyorsunuz, abartılı şeyleri seven biri değilim. Kız arkadaşım da öyle” diyerek hem kendisini hem de partnerini tanımladı.

Trump: Önümüzdeki iki gün boyunca inanılmaz olaylara tanık olacaksınız

"Önümüzdeki iki gün boyunca inanılmaz olaylara tanık olacaksınız"
Savaşta bir ilk! İran saldırılarını yönlendirmek için Çin yapımı casus uydu temin etti

Savaşın seyrini değiştirecek adım
Siyaset kulisleri alev alev! 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılıyor

Kulisler alev alev! 4 belediye başkanı daha parti değiştiriyor
Haberler.com
500

LGS çıkışı verdiği röportaj milyonlarca kez izlenmişti! Bakın şimdi ne yapıyor?

LGS çıkışındaki röportajıyla biliniyordu! Kazancı dudak uçuklattı
Slovenya Meclis Başkanı Stevanovic'ten, NATO'dan çekilmeye ilişkin olası referanduma destek sinyali

Avrupa ülkesinden şok! NATO'dan çıkmaya hazırlanıyorlar
Polisten ibretlik ceza! Bir daha motora elini sürmez

Polisten ibretlik ceza! Bir daha motora elini sürmez
Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 124'e yükseldi

Ülkeden gelen haber kan dondurdu! Bilanço korkunç boyutlarda
LGS çıkışı verdiği röportaj milyonlarca kez izlenmişti! Bakın şimdi ne yapıyor?

LGS çıkışındaki röportajıyla biliniyordu! Kazancı dudak uçuklattı
Yine Anfield yine skandal! Herkesin aklına Noa Lang geldi

Noa Lang’dan sonra Liverpool stadında bir skandal daha!
Gerilim tavan yaptı! Meloni'den Trump'ı küplere bindirecek nükleer cevap

Meloni'den Trump'ı küplere bindirecek nükleer resti