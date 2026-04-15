Biden’ın oğlu ABD’yi terk etti

Hunter Biden’ın, babası Joe Biden’ın başkanlık döneminin sona ermesinin ardından ABD’yi terk ederek yurt dışına yerleştiği ortaya çıktı. Geçtiğimiz hafta mahkemeye sunulan belgeler, 56 yaşındaki Biden’ın artık Amerika dışında yaşadığını resmileştirdi.

MAHMEKE KAYITLARI DOĞRULADI

Ödenmemiş avukatlık ücretleriyle ilgili devam eden bir hukuk davasında, avukat Barry Coburn tarafından 6 Nisan'da sunulan 14 sayfalık dilekçede, "Bay Biden yurt dışında yaşamaktadır" ifadesi yer aldı. Coburn, Biden’ın tam olarak hangi ülkede ikamet ettiğine dair ayrıntı vermekten kaçındı.

YENİ ADRESİ GÜNEY AFRİKA MI ?

Hunter Biden’ın nereye taşındığı resmi olarak açıklanmasa da, kendisi Kasım 2025'te katıldığı bir podcast yayınında ipuçları vermişti. Eşi Melissa Cohen Biden’ın aslen Güney Afrikalı olması nedeniyle zamanını ABD ile Cape Town arasında geçirdiğini belirten Biden, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Cape Town’a delicesine aşık oldum. Burası dünyanın en güzel şehri. Siyasi ve kişisel meseleler sona erdiğinde burada vakit geçireceğimize dair söz vermiştim."

Hunter Biden ayrıca, Kaliforniya Malibu’da kiraladığı evin 2024 yılındaki büyük yangında zarar gördüğünü, bu nedenle zaten oraya dönemeyeceğini de eklemişti.

TRUMP İLE "GİZLİ SERVİS" GERİLİMİ

Hunter Biden’ın yurt dışı gezileri, Başkan Donald Trump’ın da gündemindeydi. Trump, Mart 2025'te Hunter ve kız kardeşi Ashley Biden’ın Güney Afrika’daki fotoğraflarının ardından, vergi mükelleflerine yük olduğu gerekçesiyle Hunter Biden’ın Gizli Servis korumasını iptal etmişti.

Trump yönetimi, göreve dönüşünün ilk yılını kutlamak için hazırladığı "365 Zafer" listesinde, 243. madde olarak "Hunter Biden’ın vergi mükellefleri tarafından finanse edilen korumasının kaldırılmasını" göstermişti.

AİLEYLE PASKALYA TATİLİ

Yurt dışında yaşamasına rağmen Hunter Biden, ailesiyle bağlarını koparmış değil. Kız kardeşi Ashley Biden’ın sosyal medya paylaşımlarına göre Hunter, bu ayın başlarında eski Başkan Joe Biden ve Jill Biden ile birlikte Kaliforniya, Santa Ynez’de Paskalya bayramını kutlamak için bir araya geldi.

BABASINI ÇOK ZOR DURUMLARDA BIRAKMIŞTI

ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden hakkında açılan silah ve vergi davaları, uzun süre hem siyasi hem de kamuoyu gündeminde geniş yer buldu. Davalar, Biden yönetimi üzerinde ciddi baskı oluştururken, özellikle seçim sürecinde Cumhuriyetçilerin en çok eleştirdiği başlıklardan biri haline geldi. Hunter Biden’ın hukuki süreci, babasının siyasi kariyerini de doğrudan etkileyen ve sık sık tartışma yaratan bir dosya olarak öne çıktı.

Hunter Biden'in 2026 yılı itibariyle devam eden mali ve sivil davaları bulunuyor. Biden'in en büyük çocuğu olan Hunter'ın eski avukatlarıyla milyonlarca dolarlık borç davası devam ediyor. Oğul Biden'in yaklaşık 17 milyon dolar borçlu olduğu belirtiliyor.