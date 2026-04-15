Ankara'da FETÖ'ye ağır darbe! 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Ankara’da FETÖ’nün sivil yapılanmasına yönelik soruşturmada 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin tamamının telefonlarında örgütün gizli haberleşme programı ByLock’un tespit edildiği belirtildi. Başsavcılık talimatıyla başlatılan eş zamanlı operasyon kapsamında şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
BYLOCK KULLANDIKLARI TESPİT EDİLDİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, şüphelilerin örgütsel faaliyetlerde bulundukları ve örgütün gizli haberleşme aracı ByLock’u kullandıkları belirlendi.
EŞ ZAMANLI OPERASYON BAŞLATILDI
Başsavcılık talimatıyla, 15 Nisan 2026 itibarıyla Ankara genelinde eş zamanlı operasyon düzenlenmesi kararlaştırıldı. Operasyon kapsamında şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar başlatıldı.
EMNİYET EKİPLERİ SAHADA
Şüphelilerin gözaltına alınması ve adliyeye sevk edilmesine ilişkin işlemler, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürülüyor.