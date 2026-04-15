Ankara'da FETÖ'ye ağır darbe! 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Ankara’da FETÖ’nün sivil yapılanmasına yönelik soruşturmada 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin tamamının telefonlarında örgütün gizli haberleşme programı ByLock’un tespit edildiği belirtildi. Başsavcılık talimatıyla başlatılan eş zamanlı operasyon kapsamında şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Ankara’da FETÖ silahlı terör örgütünün sivil yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

BYLOCK KULLANDIKLARI TESPİT EDİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, şüphelilerin örgütsel faaliyetlerde bulundukları ve örgütün gizli haberleşme aracı ByLock’u kullandıkları belirlendi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON BAŞLATILDI

Başsavcılık talimatıyla, 15 Nisan 2026 itibarıyla Ankara genelinde eş zamanlı operasyon düzenlenmesi kararlaştırıldı. Operasyon kapsamında şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar başlatıldı.

EMNİYET EKİPLERİ SAHADA

Şüphelilerin gözaltına alınması ve adliyeye sevk edilmesine ilişkin işlemler, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: Önümüzdeki iki gün boyunca inanılmaz olaylara tanık olacaksınız

"Önümüzdeki iki gün boyunca inanılmaz olaylara tanık olacaksınız"
Savaşta bir ilk! İran saldırılarını yönlendirmek için Çin yapımı casus uydu temin etti

Savaşın seyrini değiştirecek adım
Cengiz Ünder'in nişan töreninde renkli anlar! Fenerbahçeli futbolcular kurtlarını döktü

Kurtlarını böyle döktüler! Nişan töreninde kimler yok kimler
LGS çıkışı verdiği röportaj milyonlarca kez izlenmişti! Bakın şimdi ne yapıyor?

LGS çıkışındaki röportajıyla biliniyordu! Kazancı dudak uçuklattı
Ege Üniversitesi karıştı! Palalı saldırgan kamerada

Kan donduran görüntüler bir üniversiteden
Tutuklanan eski hakem Elif Karaarslan ve fenomen Cansel Ayanoğlu'ndan ilginç hamle

Tutuklanan eski hakem ve fenomenden ilginç hamle
Cengiz Ünder'in nişan töreninde renkli anlar! Fenerbahçeli futbolcular kurtlarını döktü

Kurtlarını böyle döktüler! Nişan töreninde kimler yok kimler
Trump dünyayı umutlandıran mesajı verdi: Savaş bitmeye çok yakın

Dünyayı umutlandıran mesajı verdi
Biden’ın oğlu ABD’yi terk etti

Babası başkanlığı bırakınca, oğlu ülkeyi terk etti!