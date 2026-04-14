Cengiz Ünder'in nişan töreninde renkli anlar! Fenerbahçeli futbolcular kurtlarını döktü

Beşiktaşlı milli futbolcu Cengiz Ünder, uzun süredir doludizgin bir birliktelik yaşadığı Bilge Yengül ile nişanlanarak evlilik yolunda ilk imzayı attı. Aile arasında ve yakın dostların katılımıyla gerçekleşen tören, samimi ve eğlenceli anlara sahne oldu.

''TOPAL'' ŞARKISIYLA KURTLARINI DÖKTÜLER

Gecenin en çok konuşulan anı ise genç çiftin pistteki performansı oldu. Cengiz Ünder ve Bilge Yengül, meşhur “Topal” şarkısı eşliğinde karşılıklı oynayarak davetlilerden büyük alkış topladı. Genç çifte bu anlarda özel günlerinde yalnız bırakmayan Fenerbahçeli eski takım arkadaşları Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Çağlar Söyüncü ve Cenk Tosun da eşlik etti.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Yeşil sahaların yıldız isimlerinin bir arada olduğu ve neşeli tavırlarıyla dikkat çektiği nişan töreninden kareler, futbolseverler tarafından büyük beğeniyle karşılandı.