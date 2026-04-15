Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 124'e yükseldi

Lübnan’da son saldırılarda 35 kişi hayatını kaybederken toplam can kaybı 2 bin 124’e yükseldi. Çatışmalar sürerken ABD’nin ev sahipliğinde İsrail ile Lübnan arasında yaklaşık 30 yıl sonra doğrudan temas kuruldu. Görüşmede Lübnan ateşkes talebini öne çıkarırken, İsrail güvenlik şartlarını vurguladı. Taraflar, tüm gerilime rağmen doğrudan müzakereleri sürdürme kararı aldı.

Lübnan’da devam eden çatışmalarda bilanço ağırlaşıyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, son saldırılarda 35 kişinin hayatını kaybettiğini, 159 kişinin yaralandığını açıkladı. 2 Mart’tan bu yana toplam can kaybı 2 bin 124’e, yaralı sayısı ise 6 bin 921’e yükseldi.

30 YIL SONRA TARİHİ TEMAS

Sahadaki çatışmalar sürerken, diplomasi trafiğinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. ABD, İsrail ile Lübnan arasında yaklaşık 30 yıl sonra gerçekleşen doğrudan temaslara ev sahipliği yaptı. Washington’da düzenlenen görüşmede iki ülkenin büyükelçileri, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi.

GÜNDEMDE ATEŞKES VE GÜVENLİK VAR

Görüşmelerde sınır güvenliği ve Hizbullah başta olmak üzere bölgedeki silahlı grupların durumu ana gündem maddeleri arasında yer aldı. Lübnan tarafı saldırıların durdurulması ve acil ateşkes talebini öne çıkarırken, İsrail tarafı ise güvenlik koşullarının sağlanması gerektiğini vurguladı.

DOĞRUDAN MÜZAKERE KARARI ALINDI

Görüşmenin ardından yapılan açıklamada, tarafların doğrudan müzakerelere devam etme kararı aldığı bildirildi. Bu gelişme, çatışmaların gölgesinde diplomatik çözüm arayışlarının hız kazandığı şeklinde yorumlandı.

SAHADA ÇATIŞMA, MASADA MÜZAKERE

Uzmanlar, artan sivil kayıplara rağmen tarafların masaya oturmasının kritik bir eşik olduğunu belirtiyor. Ancak sahadaki çatışmaların sürmesi, müzakerelerin ne kadar sonuç vereceği konusunda belirsizliği koruyor.

Kaynak: Haberler.com
