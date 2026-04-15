Trafikte tehlikeli şov pahalıya patladı: 175 bin TL ceza kesildi

İzmit'te motosiklet sürücüsüne tehlikeli hareketler nedeniyle 175 bin 746 TL para cezası kesildi. Sürücü, ehliyetsiz, kasksız ve plakasız araç kullanmaktan da ceza aldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde akrobatik hareketlerle trafiği tehlikeye atan motosiklet sürücüsüne 175 bin 746 TL para cezası kesildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 Nisan'da İzmit Kurtuluş Bulvarı'nda bir motosiklet sürücüsünün trafiğin ortasında tehlikeli hareketler yaptığı yönündeki haber üzerine inceleme başlattı. Yapılan araştırmalar sonucu olayın faili olduğu belirlenen B.A. isimli şahıs, İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Şahsa; ehliyetsiz araç kullanmak, kasksız motosiklet kullanmak, trafikte akrobatik hareketler yapmak ve tescil plakasız araç kullanmak suçlarından toplam 175 bin 746 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca motosiklet trafikten men edildi.

Öte yandan sürücü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli tahkikat başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

