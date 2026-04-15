Savaşta bir ilk! İran saldırılarını yönlendirmek için Çin yapımı casus uydu temin etti

İran’ın, savaş sırasında ABD’nin Orta Doğu’daki üslerini izlemek için Çin’den casus uydular temin ettiği iddia edildi. Sızdırılan belgelere göre uydu, saldırılar öncesi hedef belirleme ve sonrası hasar tespiti için kullanıldı. Uzmanlar, bu gelişmenin İran’a sahada önemli avantaj sağladığını belirtirken, savaşta ilk kez bu düzeyde dış kaynaklı uydu kapasitesinin kullanıldığına dikkat çekildi.

  • İran'ın Çin'den gizlice temin ettiği TEE-01B adlı casus uydusu, Suudi Arabistan, Ürdün, Bahreyn, Irak, Kuveyt, Cibuti, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki ABD askeri üslerini izledi.
  • TEE-01B uydusu 2024 yılı sonunda Çin'den fırlatıldı ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun hava-uzay birimi tarafından devralındı.
  • Uydu görüntüleri, Mart ayında gerçekleştirilen drone ve füze saldırılarından önce ve sonra çekildi.

İran’ın, son savaş sırasında ABD’nin Orta Doğu’daki askeri üslerini izlemek için Çin’den gizlice bir casus uydu temin ettiği iddia edildi. Financial Times’ın sızdırılan askeri belgelere dayandırdığı haberi, bölgede yeni bir istihbarat gerilimine işaret etti.

ABD ÜSLERİ TEK TEK TAKİP EDİLDİ

Habere göre İran, Suudi Arabistan, Ürdün, Bahreyn, Irak, Kuveyt, Cibuti, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki ABD askeri üsleri ile kritik altyapı noktalarını uydu üzerinden izledi.

“TEE-01B” adı verilen uyduyun, 2024 yılı sonunda Çin’den fırlatıldıktan sonra İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun (IRGC) hava-uzay birimi tarafından devralındığı belirtildi.

SALDIRILAR ÖNCESİ VE SONRASI GÖRÜNTÜ ALINDI

Sızdırılan belgelerde yer alan zaman damgalı koordinat listeleri, uydu görüntüleri ve yörünge analizlerinin, İranlı komutanlar tarafından aktif şekilde kullanıldığı ifade edildi. Görüntülerin, Mart ayında gerçekleştirilen drone ve füze saldırılarından önce ve sonra çekildiği kaydedildi.

“ASKERİ AMAÇLA KULLANILIYOR”

Sciences Po Üniversitesi’nden İran uzmanı Nicole Grajewski, uyduyun sivil değil askeri amaçla kullanıldığına dikkat çekerek, “Bu uydu açıkça askeri amaçlar için kullanılıyor. İran’ın sivil uzay programı değil, Devrim Muhafızları tarafından işletiliyor” dedi.

Grajewski ayrıca, bu teknolojinin İran’a savaş sırasında kritik avantaj sağladığını belirterek, “Bu kapasite İran’ın hedefleri önceden belirlemesine ve saldırıların etkisini kontrol etmesine olanak tanıyor” değerlendirmesinde bulundu.

BÖLGEDE GERİLİMİ ARTIRACAK GELİŞME

Söz konusu iddia, İran’ın askeri kapasitesini dış destekle güçlendirdiği yönündeki tartışmaları yeniden gündeme taşırken, ABD ile İran arasındaki gerilimin farklı bir boyuta taşınabileceği yorumlarına neden oldu.

Trump: Önümüzdeki iki gün boyunca inanılmaz olaylara tanık olacaksınız

"Önümüzdeki iki gün boyunca inanılmaz olaylara tanık olacaksınız"
Siyaset kulisleri alev alev! 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılıyor

Kulisler alev alev! 4 belediye başkanı daha parti değiştiriyor
18 yıl önce çöpte ölü bulunan bebeğin annesi: Dokunduğumda kaskatıydı

18 yıl sonra ilk kez hakim karşısına çıktı: Dokunduğumda kaskatıydı
Ege Üniversitesi karıştı! Palalı saldırgan kamerada

Kan donduran görüntüler bir üniversiteden
Meclis'te tansiyon yükseldi: Ben senin bildiğin kadınlara benzemem

Meclis'te tansiyon yükseldi: Ben senin bildiğin kadınlara benzemem...
LGS çıkışı verdiği röportaj milyonlarca kez izlenmişti! Bakın şimdi ne yapıyor?

LGS çıkışındaki röportajıyla biliniyordu! Kazancı dudak uçuklattı
Tutuklanan eski hakem Elif Karaarslan ve fenomen Cansel Ayanoğlu'ndan ilginç hamle

Tutuklanan eski hakem ve fenomenden ilginç hamle
Ege Üniversitesi karıştı! Palalı saldırgan kamerada

Kan donduran görüntüler bir üniversiteden
Cengiz Ünder'in nişan töreninde renkli anlar! Fenerbahçeli futbolcular kurtlarını döktü

Kurtlarını böyle döktüler! Nişan töreninde kimler yok kimler
Eski Tunceli Valisi'ne yanıt geldi: Gülistan kaybolduğunda, oğlu 20 yaşındaydı

Eski valiye bakanlıktan yanıt geldi: Gülistan kaybolduğunda oğlunuz...