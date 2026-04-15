Savaşta bir ilk! İran saldırılarını yönlendirmek için Çin yapımı casus uydu temin etti

İran’ın, son savaş sırasında ABD’nin Orta Doğu’daki askeri üslerini izlemek için Çin’den gizlice bir casus uydu temin ettiği iddia edildi. Financial Times’ın sızdırılan askeri belgelere dayandırdığı haberi, bölgede yeni bir istihbarat gerilimine işaret etti.

ABD ÜSLERİ TEK TEK TAKİP EDİLDİ

Habere göre İran, Suudi Arabistan, Ürdün, Bahreyn, Irak, Kuveyt, Cibuti, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki ABD askeri üsleri ile kritik altyapı noktalarını uydu üzerinden izledi.

“TEE-01B” adı verilen uyduyun, 2024 yılı sonunda Çin’den fırlatıldıktan sonra İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun (IRGC) hava-uzay birimi tarafından devralındığı belirtildi.

SALDIRILAR ÖNCESİ VE SONRASI GÖRÜNTÜ ALINDI

Sızdırılan belgelerde yer alan zaman damgalı koordinat listeleri, uydu görüntüleri ve yörünge analizlerinin, İranlı komutanlar tarafından aktif şekilde kullanıldığı ifade edildi. Görüntülerin, Mart ayında gerçekleştirilen drone ve füze saldırılarından önce ve sonra çekildiği kaydedildi.

“ASKERİ AMAÇLA KULLANILIYOR”

Sciences Po Üniversitesi’nden İran uzmanı Nicole Grajewski, uyduyun sivil değil askeri amaçla kullanıldığına dikkat çekerek, “Bu uydu açıkça askeri amaçlar için kullanılıyor. İran’ın sivil uzay programı değil, Devrim Muhafızları tarafından işletiliyor” dedi.

Grajewski ayrıca, bu teknolojinin İran’a savaş sırasında kritik avantaj sağladığını belirterek, “Bu kapasite İran’ın hedefleri önceden belirlemesine ve saldırıların etkisini kontrol etmesine olanak tanıyor” değerlendirmesinde bulundu.

BÖLGEDE GERİLİMİ ARTIRACAK GELİŞME

Söz konusu iddia, İran’ın askeri kapasitesini dış destekle güçlendirdiği yönündeki tartışmaları yeniden gündeme taşırken, ABD ile İran arasındaki gerilimin farklı bir boyuta taşınabileceği yorumlarına neden oldu.