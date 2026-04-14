Arda Turan ''imkansız'' diyerek duyurdu!

Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nin 23. haftasında LNZ Cherkasy ile 2-2 berabere kalmıştı. Karşılaşmaya mücadelenin devre arasında hava saldırısının alarmlarının çalması ve ikinci yarının 40 dakika gecikmeli başlaması damga vurmuştu.

''ÇOK ZORLANIYORUZ, PRATİK YAPAMIYORUZ''

Bu konu hakkında açıklamalarda bulunan Arda Turan, maç saati hakkında Ukrayna Futbol Federasyonu'nu hedef alarak, "Hayatta bahaneler üzerinden gitmeye çalışmam hiçbir zaman. Şunu söyleyebilirim bugün için bu sahada bu saatte oynamak çok zor. Krakow'dan AZ Stadı'ndan gelip burada oynamak bir takım için çok zor. İlk yarısında oyunun rüzgarla beraber basit hatalar yaptık. Kendimde suç buluyorum, takımı daha iyi hazırlamam lazımdı. Uyarılar yapmaya çalıştım ama oyunculara geçmesi kolay olmuyor. Bunun geçmesi için hazırlanmak lazım. 3 günde 1 motivasyon, yollar... Çok zorlanıyoruz, pratik yapamıyoruz. Teoride göstermek zorunda kalıyoruz. Kolay değil, alarm çalıyor uzun süre bekliyoruz içeride ama tabi her zaman önceliğimiz savaş ve insan sağlığı. Puan kaybettiğimiz için üzgünüm. Bunu kendi aramızda konuşup Polissya'ya karşı en iyisini yapmaya çalışacağız, ligin en iyi takımına karşı oynayacağız. Bizi kolay bir maç beklemiyor, bizim için tarihi bir maç olacak.'' dedi.

''BU ÜLKEYİ ÇOK SEVDİM AMA...''

Sözlerine devam eden genç teknik adam, ''Ukrayna Federasyonu'na bir şey söylemek istiyorum. Ben bu ülkeyi çok sevdim ve sizleri çok seviyorum ama bir Ukrayna takımı başarılı olacaksa artık bu saatlerde maç oynamayı denemek imkansız çünkü üç günde bir 16 saat giden bir futbolcunun adale sakatlığı yaşamaması imkansız, bilimde bir karşılığı yok. İnsan sağlığına aykırı.'' sözlerini sarf etti.