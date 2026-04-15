Liverpool'u ikinci maçta da yenen PSG, yarı finalde

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde PSG, 2-0 kazandığı maçın rövanşında Liverpool'u deplasmanda da 2-0 yenerek toplamda skorda 4-0 üstünlük sağladı ve adını yarı finale yazdırdı. PSG, yarı finalde Real Madrid-Bayern Münih eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Uefa Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Liverpool ile PSG karşı karşıya geldi. İlk maçı 2-0 kazanan PSG, Anfield'da oynanan mücadeleyi de 2-0 kazanarak toplam skorda 4-0'lık üstünlükle yarı finale yükseldi.

GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ

Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmazken, Luis Enrique yönetimindeki PSG'ye galibiyeti getiren golleri 73 ve 90+1. dakikada yıldız futbolcu Ousmane Dembele kaydetti.

YARI FİNALDE YA REAL MADRID YA DA BARCELONA

Fransız ekibi, yarı finalde Real Madrid-Bayern Münih eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 15 Nisan Çarşamba günü saat 22.00'de Allianz Arena'da oynanacak. 

Cemre Yıldız
