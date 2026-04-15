Lvbel C5’in skandal ifadelerine AK Parti'den yanıt: Havlamanıza devam edin

Ünlü rapçi Lvbel C5, İstanbul'da verdiği konserde dinleyicilerin attığı skandal "Zıplamayan Tayyipçi" sloganlarına destek verdi. Lvbel C5'e AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş'ten sert tepki geldi.

İstanbul'da sahne alan rapçi Lvbel C5’in konserinde atılan siyasi içerikli sloganlar ve ünlü rapçinin bu sloganlara verdiği destek büyük bir skandala dönüştü. 

SAHNEDEN DESTEK VERDİ 

Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Lvbel C5 konserinde, bir grubun başlattığı “Zıpla, zıpla, zıplamayan Tayyipçi” sloganları ortamı bir anda gerdi. 

Skandalın asıl büyüdüğü an ise ünlü rapçinin bu sloganlara müdahale etmek yerine, “Zıplamayan kalmasın İstanbul!” diyerek kalabalığı desteklemesi oldu. 

Şarkıcının, konser alanını siyasi bir protesto alanına çeviren bu ifadeleri sosyal medyada kısa sürede infial yarattı.

AK PARTİ'DEN SERT YANIT: HAVLAMANIZA DEVAM EDİN 

Yaşanan bu skandala AK Parti kanadından çok sert bir tepki geldi. 

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, Lvbel C5’in tavrına sosyal medya üzerinden ağır ifadelerle yanıt verdi. Sanatçının “HAV HAV” isimli şarkısına göndermede bulunan İbiş,  “Siz havlamanıza devam edin… Biz sizi daha çok zıplatacağız.” sözleriyle Lvbel C5'e mesajını verdi.  

Elif Yeşil
ABD'deki görüşme sona erdi! İsrail ve Lübnan 'doğrudan müzakere' kararı aldı

İsrail, her gün vurduğu ülkeyle bir konuda anlaştı
İşte Gülistan Doku'ya sevgilisinin attığı mesajlar: Devlet de bir şey yapamaz

Sevgilisinden gelen mesajlar kafa karıştırıcı: Korkma, devlet de...
Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul CHP'den istifa etti

AK Partili isimlerle fotoğraf paylaşmıştı! Özel'in korktuğu oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gençlerbirliği'nde Galatasaray maçı öncesi deprem! Eski Cimbomlu kadro dışı bırakıldı

Galatasaray maçı öncesi deprem
Ege Üniversitesi karıştı! Palalı saldırgan kamerada

Kan donduran görüntüler bir üniversiteden
Canlı yayında bomba iddia: İsrail, Türkiye'ye savaş açacak

Canlı yayında bomba iddia: Türkiye'ye savaş açacaklar
Arda Turan ''imkansız'' diyerek duyurdu!

Arda Turan ''imkansız'' diyerek duyurdu: Bu ülkeyi çok sevdim ama...
Gençlerbirliği'nde Galatasaray maçı öncesi deprem! Eski Cimbomlu kadro dışı bırakıldı

Galatasaray maçı öncesi deprem
Eski Tunceli Valisi'ne yanıt geldi: Gülistan kaybolduğunda, oğlu 20 yaşındaydı

Eski valiye bakanlıktan yanıt geldi: Gülistan kaybolduğunda oğlunuz...
İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 48 saatte düzenlediği saldırılarda 16 kişi hayatını kaybetti

Ateşkese rağmen yine vurdular: Çok sayıda can kaybı var