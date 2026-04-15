Trump: Önümüzdeki iki gün boyunca inanılmaz olaylara tanık olacaksınız
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ateşkesi uzatmayı düşünmediğini belirterek, “Önümüzdeki iki gün boyunca inanılmaz olaylara tanık olacaksınız” dedi. Savaşın ya anlaşmayla ya da İran’ın kapasitesinin yok edilmesiyle bitebileceğini söyleyen Trump, “Bir anlaşma daha iyi olur” ifadelerini kullandı. İran’da radikallerin gittiğini öne süren Trump, “Ben olmasaydım dünya paramparça olurdu” diyerek dikkat çekti.
- ABD Başkanı Donald Trump, İran ile varılan geçici ateşkesin uzatılmasına gerek duymadığını belirtti.
- Trump, önümüzdeki iki gün boyunca inanılmaz olaylara tanık olunacağını ifade etti.
- Trump, sürecin ya bir anlaşmayla ya da İran'ın kapasitesinin tamamen yok edilmesiyle sonuçlanabileceğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile devam eden ateşkes sürecine ilişkin yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Ateşkesin uzatılmasının gündemlerinde olmadığını belirten Trump, önümüzdeki günlerin kritik gelişmelere sahne olacağını söyledi.
“İNANILMAZ İKİ GÜN OLACAK”
ABC News’e konuşan Trump, “Önümüzdeki iki gün boyunca inanılmaz olaylara tanık olacaksınız” ifadelerini kullandı. Bu sözler, bölgede yeni askeri ya da diplomatik gelişmelerin yaşanabileceği yönünde yorumlandı.
ATEŞKES UZATILMAYACAK MESAJI
Trump, İran ile varılan geçici ateşkesin uzatılmasına gerek duymadığını belirterek, mevcut sürecin kısa sürede farklı bir noktaya evrilebileceğinin sinyalini verdi. ABD yönetiminin sahadaki gelişmelere göre hızlı karar alabileceği değerlendiriliyor.
“ANLAŞMA DA OLABİLİR, YIKIM DA”
Savaşın nasıl sonuçlanacağına ilişkin soruya da yanıt veren Trump, iki ihtimali de açık bıraktı. “Bu süreç ya bir anlaşmayla biter ya da İran’ın kapasitesinin tamamen yok edilmesiyle. Ancak bir anlaşma daha iyi olur, çünkü o zaman yeniden inşa edebilirler” dedi.
İRAN YÖNETİMİNE DİKKAT ÇEKEN VURGU
Trump ayrıca İran’da yönetimin değiştiğini ve radikal unsurların ortadan kalktığını öne sürdü. Bu açıklama, ABD’nin İran iç siyasetindeki gelişmeleri yakından takip ettiğini ortaya koydu.
“BEN OLMASAM DÜNYA PARAMPARÇA OLURDU”
ABD Başkanı, küresel dengeye ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme de yaptı. Trump, “Eğer ben başkan olmasaydım dünya paramparça olurdu” diyerek kendi liderliğinin önemine vurgu yaptı.
GERİLİM YÜKSEK, GÖZLER 48 SAATTE
Trump’ın açıklamaları, ABD-İran hattında gerilimin yeniden tırmanabileceği ihtimalini güçlendirdi. Ateşkesin uzatılmayacağı mesajı ve “iki gün” vurgusu, uluslararası kamuoyunun dikkatini önümüzdeki 48 saate çevirdi.