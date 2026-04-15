Gerilim tavan yaptı! Meloni'den Trump'ı küplere bindirecek nükleer cevap
ABD Başkanı Donald Trump ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni arasında İran savaşı ve Papa 14. Leo’ya yönelik sözler nedeniyle başlayan gerilim, nükleer tartışmayla sertleşti. Meloni, ABD’nin geçmişte nükleer silah kullanan tek ülke olduğunu hatırlatarak Washington’u eleştirdi. Trump ise İtalya’nın tehdit altında olabileceğini savundu ve Meloni’ye sert sözlerle yüklendi. Karşılıklı nükleer göndermeler, iki lider arasındaki krizi daha da derinleştirdi.
PAPA AÇIKLAMASI KRİZİ TETİKLEDİ
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Trump’ın Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo hakkında kullandığı ifadeleri “kabul edilemez” olarak nitelendirdi. Trump ise Meloni’ye sert sözlerle yanıt verdi.
ABD Başkanı, “Kabul edilemez olan o, çünkü İran’ın nükleer silahı olup olmaması umurunda değil ve fırsat bulsa İtalya’yı iki dakika içinde havaya uçurabilir.” ifadelerini kullandı.
MELONİ’DEN “NÜKLEER” YANIT
Trump’ın sözlerine karşılık veren Meloni, nükleer silah tartışması üzerinden ABD’ye eleştiriler yöneltti. Meloni, “Bildiğim kadarıyla, dokuz ulus nükleer silaha sahip, ancak yalnızca biri bunları kullandı. O ulus Amerika Birleşik Devletleri. Bay Trump gerilimi düşürmeli. Kimse Washington gibi nükleer tehditler savurmaz ve o da sözlerine dikkat etmeli.” dedi.
TRUMP: ŞOK OLDUM
Trump, Meloni’nin İran’a karşı başlatılan süreçte ABD’ye destek vermemesine tepki gösterdi. Meloni için “Şok oldum” diyen Trump, “İnsanlar ondan memnun mu? Bunu hayal edemezdim. Ona şok oldum. Cesur olduğunu düşünmüştüm ama yanılmışım.” ifadelerini kullandı.
İRAN SAVAŞI GERİLİMİ DERİNLEŞTİRDİ
İki lider arasındaki gerilimin, ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a karşı başlattığı ve halen geçici ateşkesle devam eden savaş sürecinde yaşanan görüş ayrılıklarından kaynaklandığı değerlendiriliyor.