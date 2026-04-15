Yine Anfield yine skandal! Herkesin aklına Noa Lang geldi
Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde PSG’li Desire Doue, Liverpool deplasmanında mikrofon standına çarparak sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı. Yaşanan bu talihsiz olay, Noa Lang’ın Anfield’da geçirdiği ciddi sakatlığı yeniden gündeme taşıdı.
Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool ile Paris Saint-Germain arasında oynanan çeyrek final rövanşında yaşanan talihsiz bir sakatlık, Galatasaraylı Noa Lang’ın yaşadığı kazayı hatırlattı. PSG’li genç yıldız Desire Doue, saha kenarındaki ekipmanlara çarparak oyuna devam edemedi.
MİKROFON STANDI SAKATLIĞA NEDEN OLDU
Anfield’da oynanan mücadelede ilk 11’de sahaya çıkan Desire Doue, ikinci yarının başında Dominik Szoboszlai ile girdiği ikili mücadele sonrası dengesini kaybetti. Taç çizgisine yakın noktada hızını alamayan 20 yaşındaki oyuncu, reklam panolarının altındaki mikrofon standına sert şekilde çarptı. Tripodun ayakları Doue’nin karın ve diz bölgesine isabet etti, oyuncu acı içinde yerde kaldı.
MAÇA DEVAM EDEMEDİ
Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası kısa süre oyuna dönen Doue, yaşadığı ağrılar nedeniyle 52. dakikada yeniden kendini yere bıraktı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı. PSG’de Doue’nin yerine Bradley Barcola oyuna dahil oldu.
NOA LANG’IN SAKATLIĞINI HATIRLATTI
Yaşanan olay, Galatasaraylı Noa Lang’ın Mart ayında yine Anfield’da yaşadığı ağır sakatlığı akıllara getirdi. Lang, reklam panolarına çarptıktan sonra sağ başparmağında derin kesik oluşmuş, acil ameliyata alınmıştı.
UEFA İNCELEME BAŞLATMIŞTI
Lang’ın sakatlığının ardından UEFA ve Liverpool kulübü saha kenarı ekipmanlarıyla ilgili inceleme başlatmıştı. Değerlendirmelerde, parmağın LED paneller arasına sıkıştığı ihtimali üzerinde duruldu.
SAHA KENARINDA YENİ DÜZENLEME
The Athletic’in haberine göre Liverpool, benzer kazaların önüne geçmek için özellikle kale arkası reklam panolarında düzenlemeye gitti. Yeni sistemde çarpma anında darbe etkisini azaltacak boşluklar oluşturulduğu belirtildi. Kulüp, yaşananların “talihsiz kaza” olduğunu vurgularken alınan önlemlerin oyuncu güvenliğini artırmayı hedeflediğini açıkladı.