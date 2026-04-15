Yine Anfield yine skandal! Herkesin aklına Noa Lang geldi

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde PSG’li Desire Doue, Liverpool deplasmanında mikrofon standına çarparak sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı. Yaşanan bu talihsiz olay, Noa Lang’ın Anfield’da geçirdiği ciddi sakatlığı yeniden gündeme taşıdı.

  • PSG'li Desire Doue, Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Liverpool ile oynanan maçta mikrofon standına çarparak sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.
  • Galatasaraylı Noa Lang, Mart ayında Anfield'da reklam panolarına çarptıktan sonra sağ başparmağında derin kesik oluşmuş ve acil ameliyata alınmıştı.
  • Liverpool, Noa Lang'ın sakatlığının ardından saha kenarı ekipmanlarında düzenlemeye giderek, çarpma anında darbe etkisini azaltacak boşluklar oluşturdu.

Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool ile Paris Saint-Germain arasında oynanan çeyrek final rövanşında yaşanan talihsiz bir sakatlık, Galatasaraylı Noa Lang’ın yaşadığı kazayı hatırlattı. PSG’li genç yıldız Desire Doue, saha kenarındaki ekipmanlara çarparak oyuna devam edemedi.

MİKROFON STANDI SAKATLIĞA NEDEN OLDU

Anfield’da oynanan mücadelede ilk 11’de sahaya çıkan Desire Doue, ikinci yarının başında Dominik Szoboszlai ile girdiği ikili mücadele sonrası dengesini kaybetti. Taç çizgisine yakın noktada hızını alamayan 20 yaşındaki oyuncu, reklam panolarının altındaki mikrofon standına sert şekilde çarptı. Tripodun ayakları Doue’nin karın ve diz bölgesine isabet etti, oyuncu acı içinde yerde kaldı.

MAÇA DEVAM EDEMEDİ

Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası kısa süre oyuna dönen Doue, yaşadığı ağrılar nedeniyle 52. dakikada yeniden kendini yere bıraktı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı. PSG’de Doue’nin yerine Bradley Barcola oyuna dahil oldu.

NOA LANG’IN SAKATLIĞINI HATIRLATTI

Yaşanan olay, Galatasaraylı Noa Lang’ın Mart ayında yine Anfield’da yaşadığı ağır sakatlığı akıllara getirdi. Lang, reklam panolarına çarptıktan sonra sağ başparmağında derin kesik oluşmuş, acil ameliyata alınmıştı.

UEFA İNCELEME BAŞLATMIŞTI

Lang’ın sakatlığının ardından UEFA ve Liverpool kulübü saha kenarı ekipmanlarıyla ilgili inceleme başlatmıştı. Değerlendirmelerde, parmağın LED paneller arasına sıkıştığı ihtimali üzerinde duruldu.

SAHA KENARINDA YENİ DÜZENLEME

The Athletic’in haberine göre Liverpool, benzer kazaların önüne geçmek için özellikle kale arkası reklam panolarında düzenlemeye gitti. Yeni sistemde çarpma anında darbe etkisini azaltacak boşluklar oluşturulduğu belirtildi. Kulüp, yaşananların “talihsiz kaza” olduğunu vurgularken alınan önlemlerin oyuncu güvenliğini artırmayı hedeflediğini açıkladı.

Kaynak: Haberler.com
