Çin'de aqua parkta korku dolu anlar: Kaydırakta mahsur kaldılar

Çin’de bir aqua parkta meydana gelen teknik arıza, eğlenceyi kısa sürede kabusa dönüştürdü. Kaydırakta suyun aniden kesilmesiyle içeride kalan ziyaretçiler zincirleme şekilde birbirine çarparak mahsur kalırken, yaşanan tehlikeli anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Olay sonrası görevlilerin müdahalesiyle tahliye edilen ziyaretçilerle ilgili inceleme başlatıldı.

  • Çin'de bir aqua parktaki su kaydırağında teknik arıza nedeniyle su akışı aniden kesildi.
  • Kaydıraktaki ziyaretçiler boruların içinde mahsur kaldı ve zincirleme çarpışma yaşandı.
  • Mahsur kalan ziyaretçiler görevliler tarafından tahliye edildi ve yaralanma durumu inceleniyor.

Çin’de bir aqua parkta yaşanan teknik arıza, eğlenmek isteyen onlarca kişiyi tehlikeyle karşı karşıya bıraktı. Dev su kaydırağında akış sürerken suyun aniden kesilmesi sonucu, kaydırağın içindeki ziyaretçiler boruların içinde mahsur kaldı.

SU BİR ANDA KESİLDİ 

Olay, yoğun kullanılan büyük bir su kaydırağında meydana geldi. Akışın aniden durmasıyla birlikte kaydıraktaki ziyaretçiler hızlarını kaybederek içeride kaldı.

ZİNCİRLEME ÇARPIŞMA YAŞANDI 

Arkadan gelenlerin de duramaması sonucu kaydırak içinde adeta bir “insan kuyruğu” oluştu. Ziyaretçiler birbirine çarparken, panik kısa sürede büyüdü.

KAMERALARA YANSIDI

Yaşanan korku dolu anlar, çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

TAHLİYE GÜÇLÜKLE YAPILDI 

Kaydırakta mahsur kalan ziyaretçiler, görevlilerin müdahalesiyle tek tek tahliye edildi. Olay sırasında havasız kalma ve sıkışma riski yaşandığı belirtildi.

Yetkililer, olayda yaralanan olup olmadığına ilişkin inceleme başlatıldığını açıkladı. Teknik arızanın nedeni araştırılıyor.

Elif Yeşil
