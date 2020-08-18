18 Ağustos Salı İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? 18 Ağustos Salı günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 18 Ağustos'ta İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek. İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek. İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 18 Ağustos Salı günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek? İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER ARNAVUTKÖY ilçesi, 18 Ağustos Salı günü planlı kesinti programı - İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah BAĞIŞ, BELEDİYE, DAĞGÜLÜ, DEMİRCAN, GENÇ OSMAN, KARATAY, NENE HATUN, TAHTAKALE sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603334) - İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AKCAN, ASLIHAN, BİLGİLİ, CENGİZ, DEMİRALP, EGENUR, ENİSE, GÖKMEN, GÜVERTE, HANZADE, HAVUZ, HOCA AHMET YESEVİ, HÜDA, KARTEPE, KAİME, KÜLHAN, SAFFET, SUMAK, TECELLİ, YILDIRIM BEYAZIT, ÇAMLIBEL, İLKER sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603332) AVCILAR ilçesi, 18 Ağustos Salı günü planlı kesinti programı - İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah ASLI, REŞİTPAŞA, TAVLA sk/ MERKEZ mah GENCERİ, POSTACI, ÇİĞDEM, İLİM sk 09:30-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602849) - İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah ARAS, BAHADIR, CAN YÜCEL, CENK, CİVA, GEDİZ, GÖKALP, GÜNER, HAMZA YERLİKAYA, KADIRGA, KAHRAMAN, KARINCA, KARTOPU, KIZILIRMAK, KOLBAŞI, KOÇAK, KURDELA, KİBELE, KİLİM, KİRAZLI, MANDALİNA, ONURLU, OSMANPAŞA, PALACI, PORTAKAL, PİYASA, SAKARYA, SARI ASMA, SARI ÇİÇEK, SULUKUYU, TALATPAŞA, YASEMİN, YEŞİLCE, ÜZENGİ, ŞAHMERAN, ŞEHİT MURAT YÜKSEL sk 13:30-17:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602851) - İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-696, G-698, G-727, G-728, G-738, G-748, G-753, G-800, G-811, G-819, G-821, G-838, G-849, G-850, G-864, G-870, G-893, G-911, G-914, G-915, G-920, G-921, G-927 sk 10:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602906) - İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah İNCİ sk 10:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602903) BAĞCILAR ilçesi, 18 Ağustos Salı günü planlı kesinti programı - İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah BİRLİK sk/ YAVUZ SELİM mah 969., 985., 986., BİRLİK sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2590348) - İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1430., 1431., 1432., 1433., 1434., 1435., 1438., 1439., 1442., 1506., 1507., 1508., 1509., CAMİ YOLU, HALKALI sk/ MAHMUTBEY mah ATLAS sk 10:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2597544) - İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1114., 1117., 1118., 1119., 1124., 1127., 1128., 1131., 1133., 1172., 1173., 1174., 1182., 1183., 1184., 1187., 1188., 1189., 1190., 1191., 1192., 1193., 1194., 1195., 1197., 1201., 1224., 1225., 1226., 1227., 1229., 1232., CAHİT SITKI TARANCI, HÜRRİYET, MEVLANA, ZÜBEYDE HANIM sk/ YAVUZ SELİM mah CAHİT SITKI TARANCI sk/ YENİMAHALLE mah 1568. sk 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2601267) - İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2655. sk 02:00-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2601266) - İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2662. sk 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602715) BAHÇELİEVLER ilçesi, 18 Ağustos Salı günü planlı kesinti programı - İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah SOKULLU 1, ÇELİK sk 00:01-01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2601265) - İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah GENÇ OSMAN 1, SANAYİ, ZEMBİLCİ, İBRAHİMPAŞA sk 04:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602728) - İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah ADNAN KAHVECİ, CEM SULTAN, NAMIK KEMAL, SULTAN SELİM, ZÜMRÜT sk/ ŞİRİNEVLER mah ADNAN KAHVECİ, KARAOĞLANOĞLU, KOCASİNAN, KOCASİNAN 1., KOCASİNAN 3., KOCASİNAN 4., TEVFİK FİKRET sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603918) - İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ADNAN KAHVECİ sk/ SİYAVUŞPAŞA mah ADNAN KAHVECİ, NAMIK KEMAL, ZÜMRÜT sk/ ŞİRİNEVLER mah KARAOĞLANOĞLU, KOCASİNAN, NAMIK KEMAL, ZÜMRÜT sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603915) BAKIRKÖY ilçesi, 18 Ağustos Salı günü planlı kesinti programı - İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah AKSU, KOŞUYOLU sk 09:30-11:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603900) - İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah HANIMELİ ÇİÇEĞİ, MANOLYA sk 02:30-04:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603862) - İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah HANIMELİ ÇİÇEĞİ, KARANFİL sk 00:00-02:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603861) - İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ- YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI, ARSLAN, DEMİRYOLU, FENER, GAZİ EVRENOS, KARANFİL BAHÇESİ, LEYLAK ÇİÇEĞİ, PEMBE MENEKŞE, SERBESTİ, YASEMİN, YEŞİLKÖY İSTANBUL, ZAMBAK, ÇINARLI, ÇİÇEK, İRFANİYE sk/ YEŞİLYURT mah DEMET, FENER, ORKİDE, SAHİL YOLU sk 12:30-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603901) - İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah 14 NİSAN, AHMET TANER KIŞLALI, ANAFARTALAR, ANDAÇ, ANDELİP, ARGIT, DEMİRYOLU, GAZİ EVRENOS, HAREKET ORDUSU, KULÜP, SAADETLİ, SALİHİYE, SAİT FAİK ABASIYANIK, SERBESTİ, YAKUTÇU, YEŞİLKÖY İSTANBUL, ZÜMRÜT sk 15:30-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603902) - İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah HANIMELİ ÇİÇEĞİ, MANOLYA, NİLÜFER, ORKİDE BAHÇESİ sk 04:30-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603863) BAŞAKŞEHİR ilçesi, 18 Ağustos Salı günü planlı kesinti programı - İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah YEŞİL VADİ, YUNUS EMRE sk 10:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2600499) - İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah ESİNTİ, KAPTAN sk 10:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603977) BAYRAMPAŞA ilçesi, 18 Ağustos Salı günü planlı kesinti programı - İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah BİLGEHAN, DEMET, ENVERPAŞA, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FATİH, KARDEŞ, KÜLTÜR, MERCAN, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, NAKIŞ, NARÇİÇEĞİ, OKUL, ORDU, SELİM PAŞA, VATAN, ÜRGÜPLÜ, İSTANBUL, ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR sk 00:01-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602273) - İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah ŞEN sk/ TERAZİDERE mah ADALI HALİL, ESENLER, GÖL, NERGİS, PAK, SÜMER, URAL, İLKER sk/ VATAN mah AK, BEYAZ, BÜYÜK MARMARA, BÜYÜK UYGUR, EMEK, ENGİN, ESENLER, ESKİ KALDIRIM, GÜNDOĞAN, HIZIRREİS, KANAAT, KAR, KARA ÇIKMAZI, KAÇKAR ÇIKMAZI, KÜÇÜK, KÜÇÜK SÖĞÜT, SİNANPAŞA, TİMUR, VADİ, ŞEBNEM, ŞEHİT SELAHATTİN sk 09:00-11:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603779) BEŞİKTAŞ ilçesi, 18 Ağustos Salı günü planlı kesinti programı - İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ETİLER mah GÜLAL, HİLAL, MİNELİ ÇIKMAZI, SARIOBA, ÖZDEN sk// SARIYER ilce MERKEZ-RUMELİ HİSARI mah BEBEK YOLU, FERŞAT, ÖZDEN sk 12:00-15:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602153) - İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah NİSBETİYE, SELÇUKLAR, ZEYTİNOĞLU sk/ ETİLER mah NİSBETİYE, TEPECİK YOLU sk/ KÜLTÜR mah NİSBETİYE sk 09:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602143) BEYLİKDÜZÜ ilçesi, 18 Ağustos Salı günü planlı kesinti programı - İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 198., 200., 59., 65., 67., HÜRRİYET sk// ESENYURT ilce MERKEZ-PINAR mah 1266. sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2594957) BEYOĞLU ilçesi, 18 Ağustos Salı günü planlı kesinti programı - İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FİRUZAĞA mah BOSTAN BAŞI, BOĞAZKESEN, CEZAYİR ÇIKMAZI, DALGIÇ ÇIKMAZI, FAİK PAŞA, HACI OSMAN ÇIKMAZI, HAYRİYE, YAZICI ÇIKMAZI, YENİ ÇARŞI, ÇUKUR CUMA sk/ KULOĞLU mah AĞA HAMAMI, FAİK PAŞA, HACIOĞLU, OSMAN HACI ÇIKMAZI, YENİ ÇARŞI sk/ TOMTOM mah BABAOCAĞI, NURİ ZİYA, SEFER BOSTAN ÇIKMAZI, SEFER BOSTANI, TOMTOM KAPTAN, YENİ ÇARŞI, ÇUKUR BOSTAN sk 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2601251) BÜYÜKÇEKMECE ilçesi, 18 Ağustos Salı günü planlı kesinti programı - İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-AHMEDİYE mah ÇATALCA YOLU sk/ HÜRRİYET mah MURATTEPE, YALI 3, YOSUN 2, ÇATALCA YOLU sk/ ULUS mah ÇATALCA YOLU sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603947) - İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SİNANOBA mah AKKUZU, AKTAY, ARISAL, BAYBORA, BAŞAR, BİLGİLİ, ERTEKİN, GÜZERGAH, GİGİN, KEREM, MUSTAFA KEMAL, TEZER, ÜNLÜSOY, İBRAHİMZADE sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602972) ESENYURT ilçesi, 18 Ağustos Salı günü planlı kesinti programı - İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2602., 2607., 2616., ASLANAĞZI, BURÇ, GELİN, GÜLBAHAR, OYA ÇİÇEĞİ, TUNA, UTKU, YASEMEN, ÇAVUŞOĞLU, ÇİTLENBİK sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2600390) - İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ZAFER mah 166., HARAMİDERE YOLU sk 00:00-04:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2600350) - İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ZAFER mah HARAMİDERE YOLU sk 04:00-08:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2600351) - İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 2201., AYDIN, BÜLBÜL, KUĞU, MERVE, NECİP FAZIL KISAKÜREK, PELİKAN, SAKSAĞAN, TOYGAR, ÖNDER sk/ NECİP FAZIL KISAKÜREK mah FIRTINA, YUNUS EMRE sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2600171) - İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 2299., 2302. sk 09:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2601346) - İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YENİKENT mah 660., 661., 662., 676., 681., 682., 683., 684., 685., 686., 710. sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602025) - İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-GÜZELYURT mah 2136., 2144., 2145., 2146., MEHMET AKİF ERSOY, YILDIRIM BEYAZIT sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603738) - İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah 221., 222., 223., 225., 226., 227., 228., 229., 230., 231., AŞIK MAHSUNİ ŞERİF, KAZIM KARABEKİR sk/ NAMIK KEMAL mah 10., 11., 115., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 8., 9., ABDİ İPEKÇİ, DENİZ GEZMİŞ, DOĞAN ARASLI, FEVZİ ÇAKMAK sk/ SAADETDERE mah FEVZİ ÇAKMAK sk/ ZAFER mah 115., ADİLE NAŞİT, DENİZ GEZMİŞ sk 09:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603757) - İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ORHAN GAZİ mah 1656., 1658. sk 10:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603979) - İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SULTANİYE mah 330. sk 12:00-14:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603231) EYÜPSULTAN ilçesi, 18 Ağustos Salı günü planlı kesinti programı - İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-YEŞİLPINAR mah 3.ORTANCA, 4.BEGONYA, CANAN, COŞKUN, ERGUVAN, GONCA, MERCAN, MUHTAR CAMİİ, ORKİDE, ŞEHİT METİN KAYA sk 15:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2600500) - İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MERKEZ mah 1.FULYA, 1.ÇEŞME, 3.GÜL, 6.LALE, BALMUMCU, BÜLBÜLDERE, GÜNBATIMI, KARYAĞDI, KERİMAĞA, ZEYNEP HATUN, İDRİS, İDRİS KÖŞKÜ sk/ İSLAMBEY mah 3.LEYLAK, VEDAT TEK, YAHYA GALİPBEY sk// GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARLITEPE mah 12. DEVRİYE, BÜLBÜLDERE, GÜZELYOL, YAHYA GALİPBEY, ÇEŞME ÜSTÜ, ÇEŞME ÜSTÜ ARA, ÇUKURTARLA, ÇUKURTARLA ALTI sk/ PAZARİÇİ mah 1. ÇEŞME, AĞAÇLI, BÜLBÜLDERE, DEHA, GÜLİZAR, GÜZİDE ÇIKMAZI, ORDU, SERİNCE, TOPRAK, ÇALIŞKAN, İDRİS KÖŞKÜ, ŞEHİT TAMER VARDAR sk 00:01-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602272) - İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-NİŞANCI mah OTAKÇILAR sk 03:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602274) - İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DEFTERDAR mah OTAKÇILAR sk 03:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602275) - İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-YEŞİLPINAR mah 1.KARADENİZ, 2.IHLAMUR, ESER, GENÇLİK, GİRNE, HACI HÜSEYİN, HÜNER, KUŞBURNU, MANZARA, MARMARA, MERCAN, MUHTAR CAMİİ, MİRALAY, OKUTAN, OLUK, PINAR CAMİİ, RÜZGARLI, SANCAK, TÜRKAN, ZÜMRE, ÇAY, ÇOTANAK, İLKNUR, ŞEHİT METİN KAYA sk 03:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603876) FATİH ilçesi, 18 Ağustos Salı günü planlı kesinti programı - İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah FEVZİPAŞA sk/ ALİ KUŞÇU mah FEVZİPAŞA, YAVUZ SELİM, YEDİ EMİRLER sk/ ATİKALİ mah ESKİ ALTAY, FEVZİPAŞA, MEYMENET, YEDİ EMİRLER, ÇELEBİ SÜLEYMAN sk/ HIRKA-İ ŞERİF mah FEVZİPAŞA, MEVKUFATÇI sk 00:00-02:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2583744) - İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HIRKA-İ ŞERİF mah AHŞAP MİNARE, AHŞAP MİNARE ÇIKMAZI, AKSEKİ CAMİİ, AKTAR, ARMUTLU, CEVİZCİ EKREM, KABAKULAK, KABAKULAK CAMİİ, KEÇECİLER, KEÇECİLER FIRINI, NEYZEN TEVFİK ÇIKMAZI, TÜRKMEN ÇIKMAZI, YAMAK, ZEMBİLCİ sk 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2583745) - İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah YENİKAPI KUMSALI sk/ HIRKA-İ ŞERİF mah ADNAN MENDERES VATAN, ARPA EMİNİ KÖPRÜSÜ, HÜRREM ÇAVUŞ, KEÇECİ ÇEŞMESİ, KEÇECİ ÇEŞMESİ 1. ÇIKMAZI, KEÇECİ ÇEŞMESİ 2. ÇIKMAZI, KEÇECİ ÇEŞMESİ 3. ÇIKMAZI, KEÇECİLER, KUYULU TÜRBE ÇIKMAZI, MELEK HOCA, NİKAH, TÜRKMEN ÇIKMAZI, YENİ BAHÇE, ÖZTAN sk/ KARAGÜMRÜK mah ARPA EMİNİ KÖPRÜSÜ, ARPA EMİNİ KÖPRÜSÜ ÇIKMAZI, ÖZTAN sk 04:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2583749) KAĞITHANE ilçesi, 18 Ağustos Salı günü planlı kesinti programı - İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah DOĞANDERE, DÜNÜR, GEBZELİ, GÖRGÜLÜ, IŞIL, KUMLU, NİŞANE, TÜMLEÇ, UMERA, VEFA, ZEMHERİ, ÇAĞLAR, ÇİFTLİK sk/ TALATPAŞA mah DÜNÜR, ÇAĞLAR sk 10:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2590945) - İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah ATAKÇİL, AZİMET, BEŞER, GEBZELİ, GÖRGÜLÜ, GÜLAY, GÜROL, IŞIL, KEHRİBAR, KUZULU, NİŞANE, OLGUN, TONOZ, TRANDAZ, TUNAHAN, TÜMLEÇ, YUMAK, ZEMHERİ, ÇATALLI, ÇATALLI ÇIKMAZI, ÇAĞLAR, ÇİFTLİK, İHYA sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2590949) - İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah ANIL, AYÇA, BOYABAT, FİDAN, HUDUT, KESTANE, MARMARA sk// ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah HUDUT sk 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2600303) - İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AKÇE, DR. CEMİL BENGÜ, FİDAN, GÜLEÇ, KESTANE, KESTANE KÜMESİ, MARMARA, MAZİ, MÜRVER, NAKIŞ, PARLAK, SEVİM, TAŞOCAĞI KÜMESİ, ZEMBİL KÜMESİ, İLKE sk 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2600292) KÜÇÜKÇEKMECE ilçesi, 18 Ağustos Salı günü planlı kesinti programı - İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.ÖMRÜM, 1303., 2.BARIŞ, ALP, DAĞLI, TOLGA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2584518) - İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 233. sk 00:01-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2601468) - İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 223. sk 00:01-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2601469) - İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah PENGUEN, TAVUS KUŞU, ÇOBAN ALDATAN, İSPİNOZ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602297) - İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah BASIN EKSPRES, DEREBOYU sk 12:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602102) - İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.ENFES, 1.GÜR, 1.ORHAN GAZİ, 2.ÇİMEN, AKARSU, ERTEKİN, MASLAK ÇEŞME, UZAY, YAŞARDOĞU sk 09:00-11:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602832) SARIYER ilçesi, 18 Ağustos Salı günü planlı kesinti programı - İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ÇİFTALAN mah AKÇAAĞAÇ , GÜZ , MASAL , TOMRUK, YEŞİLOVA sk// SARIYER ilce MERKEZ-GÜMÜŞDERE mah AKÇAY, AMBAR , ARZU ÇIKMAZI, AYCAN ÇIKMAZI, AĞAÇKAKAN, BALCI ÇIKMAZI, BAYRAKTAR, BESTEGÜL, BESTEKAR, BEZİRGAN, BULGUR, ENGİN, EĞİTİM, GÜLSEREN, GÜLSÜM ÇIKMAZI, GÜMÜŞDERE, HATİP, KARLI ÇIKMAZI, KEMERBURGAZ., KIVILCIM, KIYI, KOMŞU ÇIKMAZI, KOSOVA, LEYLEK ÇIKMAZI, MARANGOZ, NEFER, OZANLAR, PINARBAŞI, PIRILTI, SANCAKTAR, SARI ÇİÇEK, SERGİ, SUNA, TATLIPINAR, TAŞHAN, UZUNOLUK, UĞUR, YAPRAK, YÖRÜK, ÇİSE, ÖZEN, ÜMİT ÇIKMAZI, ŞENLİK, ŞUBAT sk/ KISIRKAYA mah BORDA FENERİ, DENİZ ALASI, DENİZATI, KISIRKAYA, KURU DERE, KÜPEŞTE, KİREMİTHANE, MERSİN BALIĞI, MUTLU., TAHLİSİYE, USTURMAÇ, ÇAPA, İNCEKUM sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2600099) - İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-GÜMÜŞDERE mah KIYI, ÇİSE sk 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2600075) - İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KUMKÖY mah BAY BAŞKANLAR, KURUÇAM, MARE NEGRO DENİZ FENERİ, MARE NEGRO YAKAMOZ, MARE NEGRO YALI BOYU, MARE NEGRO İSKELE, TATLISU, ÇAĞIRANKAYA, ÇUKUR DENİZ sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2600094) - İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-EMİRGAN mah ADEM YAVUZ, AHMET CELALETTİN, ARDIÇ, EMİRGAN 1., EMİRGAN 2., EMİRGAN 3. ÇIKMAZI, HANEDAN ÇIKMAZI, KANLIKAVAK DERESİ, KOZLU sk 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603712) - İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-POLİGON mah SAĞLAM, SULH sk/ REŞİTPAŞA mah İ.E.T.T SİTELERİ, ŞEHİT ALİ MERGEN sk/ İSTİNYE mah BORSA, EMEK, KAPLICALAR sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603713) - İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KUMKÖY mah AKBELEN, AKEL, AKTAŞ, ALABALIK, ALTINTEPE, AROS, ARSLAN BURNU, BADEMLİ, BEKTAŞ, CAMBAZ, CERRAH HASAN BEY, DEDE, DUMANLI, DİK, FİLİKA, GÜZEL GEÇİT, KALE, KARADAĞ, KÖRFEZ, KÜTÜKLÜ, MECİT KAPTAN, MUZAFFER ÇIKMAZI, PERİ YAYLASI, SEYMEN AĞA, SORKUN, SU ÇİÇEĞİ, TAHLİSİYE, TAMBURA, TOPUK, ULU YAYLASI, VEYSEL VARDAL, ZABİT, ÇAKIRGÜMÜŞ, ÇAMİÇİ, ÇEVİK, İMAM ALİ, İSKANDİL sk 11:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603955) - İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KUMKÖY mah AKDAĞ, AKEL, ATMACA, AYÇA, BAĞLARELİ, DEMİRCİKÖY, GEZEN, KALE, KAMIŞLIK DERESİ, KATMER, KUMDERESİ, NERGİZ, ORKİNOS, PİLAVKAYA, SU TERAZİSİ, TAMBURA, TAŞKIN, TOTAK, UYUM sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603949) - İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-GÜMÜŞDERE mah GÜLSEREN, PIRILTI, SUNA, UZUNOLUK sk 09:00-10:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603950) - İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ÇİFTALAN mah AKÇAAĞAÇ , GÜZ , MASAL , TOMRUK, YEŞİLOVA sk// SARIYER ilce MERKEZ-GÜMÜŞDERE mah AKÇAY, AMBAR , ARZU ÇIKMAZI, AYCAN ÇIKMAZI, AĞAÇKAKAN, BALCI ÇIKMAZI, BAYRAKTAR, BESTEGÜL, BESTEKAR, BEZİRGAN, BULGUR, ENGİN, EĞİTİM, GÜLSEREN, GÜLSÜM ÇIKMAZI, GÜMÜŞDERE, HATİP, KARLI ÇIKMAZI, KEMERBURGAZ., KIVILCIM, KIYI, KOMŞU ÇIKMAZI, KOSOVA, LEYLEK ÇIKMAZI, MARANGOZ, NEFER, OZANLAR, PINARBAŞI, PIRILTI, SANCAKTAR, SARI ÇİÇEK, SERGİ, SUNA, TATLIPINAR, TAŞHAN, UZUNOLUK, UĞUR, YAPRAK, YÖRÜK, ÇİSE, ÖZEN, ÜMİT ÇIKMAZI, ŞENLİK, ŞUBAT sk/ KISIRKAYA mah BORDA FENERİ, DENİZ ALASI, DENİZATI, KISIRKAYA, KURU DERE, KÜPEŞTE, KİREMİTHANE, MERSİN BALIĞI, MUTLU., TAHLİSİYE, USTURMAÇ, ÇAPA, İNCEKUM sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603945) - İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-PINAR mah BALABANDERE, FİDE, HİLAL, NEHİR, ÇAMLIBEL sk 09:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603311) SİLİVRİ ilçesi, 18 Ağustos Salı günü planlı kesinti programı - İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEYMEN mah AKINCI, AKİF ÇEŞME, ASİ ÇIKMAZI, ATAK ÇIKMAZI, AVCI, BAŞAR ÇIKMAZI, BURUP ÇIKMAZI, BİLGİLİ ÇIKMAZI, BİÇER ÇIKMAZI, DARGIN, DİRİK ÇIKMAZI, ERKAN, ESEN ÇIKMAZI, GAZİ YİĞİT, GEZER ÇIKMAZI, GÖKKUBBE, KURBAN ÇIKMAZI, MEHDİ, MERAM, MONDROS, MÜDERRİS ÇIKMAZI, NARİN ÇIKMAZI, NAİM, NEVRA ÇIKMAZI, OKUR, SANDIK ÇIKMAZI, SEMA, SOSYAL, TEZEL, TOPRAKLI, YALGIN, ÖZER ÇIKMAZI, ÖZKURT, ÖZSU ÇIKMAZI sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2597644) - İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 3151., 3152., 3156., 3157., 3160., 3165., 3167., 3168., 3169., 3210., 3211., 3212., 3213., 3214., 3215., 3216., 3221., 3222., 3225., 3227., 3229., 3230., 3231., 3232., 3235., 3250. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602343) - İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah ELİF, HARBİYE, MORMENEKŞE, İLTER sk 09:30-17:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603298) SULTANGAZİ ilçesi, 18 Ağustos Salı günü planlı kesinti programı - İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-İSMETPAŞA mah 146., 147., 148., 150., 151., 154., 45., 45/1., 46., 47., 48., 48/1., 49., 50., 51., 52., 54., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ORDU sk 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602180) - İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1258., 1317., 1335., 1336., 1337., 1338., 1339., 1340., 1341., 1351., 1352., MİLLET, OKUL, İSMETPAŞA sk/ GAZİ mah 1342., 1343., 1344., 1345., 1351., 1352., 1382., KIBRIS, MİLLET, OKUL, İSMETPAŞA sk 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602179)