Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklandı

Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklandı
Gülistan Doku'nun 2020 yılında kaybolmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sonel çıkarıldığı mahkemece suç delillerini yok etme, gizleme, bilişim sistemindeki verileri bozma, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme, resmi belgeyi bozma, yok etme, resmi belgeyi bozma, yok etme suçlarından tutuklandı.

  • Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklandı.
  • Tuncay Sonel, suç delillerini yok etme, gizleme, bilişim sistemindeki verileri bozma, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve resmi belgeyi bozma suçlarından tutuklandı.
  • Gülistan Doku soruşturmasında Tuncay Sonel dahil 15 şüpheli gözaltına alındı ve 11 kişi tutuklandı.

TUNCAY SONEL HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Sonel'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Erzurum Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Sonel, yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye getirildi. Savcılık sorgusu tamamlanan Sonel, "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sonel çıkarıldığı mahkemece çıkarıldığı mahkemece suç delillerini yok etme, gizleme, bilişim sistemindeki verileri bozma, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme, resmi belgeyi bozma, yok etme, resmi belgeyi bozma, yok etme suçlarından tutuklandı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığından Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen yazıda, Sonel hakkında "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçunu işlediğine ilişkin yeterli şüphe bulunduğu" belirtilmişti. Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin, hakkında İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla soruşturma başlatılan Sonel, açığa alınmıştı.

Sonel, 2017-2020 yılları arasında Tunceli'de görev yapmış ve 17 Nisan'da Elazığ'da gözaltına alınmıştı.

11 ZANLI TUTUKLANMIŞTI

Tunceli'de okuyan üniversite öğrencisi kızları Gülistan Doku'dan (21) 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuş, başlatılan arama çalışmalarından sonuç elde edilememişti.

Ulaşılan yeni bilgiler doğrultusunda Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme", "cinsel saldırı", "suç delillerinin gizlenmesi-yok edilmesi", "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek suretiyle verileri yok etme-bozma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçu bildirmeme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, hastane kayıtlarını sildiği iddia edilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer ile Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu tutuklanmış, Uğurcan A. ile Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö. haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Turan Yiğittekin
Yorumlar (10)

Haber YorumlarıMehmet Karagöz:

adalet loading......

Haber YorumlarıCHPsavar:

Şimdi valinin oğlu cinayet işlediyse kızın eski sevgilisi niye tutuklandı. Belki birisi öter diye iki tarafta alınıp tutuklanıyor. Bu dosyada narin cinayeti gibi olacak sanki

Haber Yorumları1gerceklerinsesi:

Bugüne kadar acaba neden tutuklanmadı vay be 5 yıl ha

Haber YorumlarıSebahattin Kurt:

Geçte olsa adalet

Haber YorumlarıAbdullah:

Geç de plsa afalet, denmez. Geç gelen afalet, adalet değildir, denir.

Haber Yorumlarıfurkan.alanya:

Şimdi devlete hesap zamanı .. Bu dünya geçici Ya Allah’a ne diyeceksiniz ? Bir gencecik kız hem kirlettiniz Hem öldürüdünüz Bunuda devletin size emanet etmiş olduğu imkanlar ile yaptınız . Vallahi Hesap var Vallahi kaçış yok Çürümüşlük içersinde Bir Savcı çıkıp Elini masaya vuracak da Bir Şerefli devlet adamı çıkacak Bu nedir diyecek da ? Ben Varandaş olarak Her ne kadar bacım olmasa bile Tunceli Savcısıını tebrik ederim Allah razı olsun

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

