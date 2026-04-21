Stresten yerinde duramadı! Maç biter bitmez dizlerinin üstüne çöktü

Stresten yerinde duramadı! Maç biter bitmez dizlerinin üstüne çöktü Haber Videosunu İzle
Stresten yerinde duramadı! Maç biter bitmez dizlerinin üstüne çöktü
Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan, Ukrayna Premier Lig'de oynanan Polessya maçının son anlarında büyük stres yaşadı. Zorlu müsabakayı 1-0 kazanan Shakhtar Donetsk, şampiyonluk yolunda önemli bir 3 puanın sahibi olurken, Arda Turan'ın maç sonunda yaşadığı sevinç bir taraftarın kamerasına yansıdı.

Ukrayna Premier Lig'de Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, lig üçüncüsü Polessya ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleyi Shakhtar Donetsk, 56. dakikada Valeriy Bondar'ın attığı golle 1-0 kazandı.

SHAKHTAR, POLESSYA'YI LİGDE İLK KEZ YENDİ

Shakhtar Donetsk, lig ikincisi LNZ'nin yenildiği haftada ligde daha önce 5 kez karşılaşıp gol bile atamadığı üçüncü sıradaki Polessya'yı ilk kez mağlup ederek önemli bir zafer elde etti. Arda Turan'ın öğrencileri, puanını 54'e çıkararak maç eksiğine rağmen en yakın takipçisine 3 puan fark attı. 

ARDA TURAN'IN MAÇ SONUNDAKİ BÜYÜK SEVİNCİ

Polessya maçının son anlarında büyük stres yaşayan Arda Turan, zorlu geçen mücadelenin son düdüğünün çalmasıyla adeta rahatladı. Maç biter bitmez dizlerinin üzerine çöken genç teknik adamın bu sevinci tribünde yer alan bir taraftarın cep telefonu kamerasına yansıdı.  

Fatih Kayalı
Okul tuvaletinde silah ve tehdit notu bulundu

Okul tuvaletinden not ve silah çıktı! İsim isim tehdit etmiş
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda yaşanan saldırılara ilişkin TBMM'de araştırma komisyonu kuruldu

Okul saldırılarıyla ilgili Meclis'ten ilk somut adım
Haberler.com
500

İngiltere’de 1 Ocak 2009 sonrası doğanlara ömür boyu sigara yasağı

Bu tarihten sonra doğanlar ömür boyu satın alamayacak
Galatasaray maçına yetişecek mi? Asensio ile ilgili yeni gelişme

Milyonların beklediği haber geldi
Real Madrid, Osimhen için kapıyı çaldı! İşte istenen bonservis bedeli

İspanyol devi, Osimhen için kapıyı çaldı! İşte istenen ücret
Beşiktaş'tan savunmaya dev transfer operasyonu

Skriniar'dan sonra PSG'den Süper Lig'e bir yıldız daha

İngiltere’de 1 Ocak 2009 sonrası doğanlara ömür boyu sigara yasağı

Bu tarihten sonra doğanlar ömür boyu satın alamayacak
Mardin'de silahlı saldırıya uğrayan çoban hayatını kaybetti

Genç çoban kurşunların hedefi oldu
Özgür Özel'den hodri meydan: 55 milletvekilinin istifasını getirmeyen namerttir

"Kabul edin, 55 milletvekilinin istifasını getirmeyen namerttir"