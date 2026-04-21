Haberler

12 yıllık sır çözüldü, öz kızını öldüren anne ve üvey kardeşi tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 2014 yılında karnına tek kurşun sıkılmış halde bulunan ve intihar ettiği öne sürülen 17 yaşındaki Fatma Koçak'ın öz annesi ve üvey kardeşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Daha önce tutuklanıp serbest bırakılan anne ve üvey kardeş, tekrar tutuklandı.

  • Fatma Koçak, 23 Mayıs 2014'te Adıyaman'ın Besni ilçesinde karnından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.
  • Fatma Koçak'ın anne Ayşe G. ve üvey kardeşi Kadir K., cinayet şüphesiyle tutuklandı ve cezaevine gönderildi.
  • Fatma Koçak, 11 Mart'ta resmi nikahla evlendi ve evlendikten sonra eşinden kaçarak Adıyaman'a döndü.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 17 yaşındaki Fatma Koçak, 23 Mayıs 2014'te karnından av tüfeğiyle tek kurşunla vurulmuş halde bulunmuştu. İntihar ettiği iddia edilen Fatma Koçak, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

1,5 SENE TUTUKLU KALMIŞLARDI

Olayın ardından 2014 yılında tutuklanan Fatma Koçak'ın anne ve üvey kardeşi 1,5 sene tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldılar. Olayın kamu davasına dönmesinin ardından Yargıtay cezanın yetersiz olduğuna hükmederek yeniden yargılama kararı verdi.

YENİDEN TUTUKLANDILAR

Yargıtay'ın kararından sonra harekete geçen Kahta Cumhuriyet Savcılığının dosyayı yeniden açması sonrası polis ekiplerinin araştırmaları neticesinde Fatma Koçak'ın intihar etmediği, cinayete kurban gittiği tespit edildi. Ekiplerin detaylı çalışmaları sonucu olayın şüphelileri anne Ayşe G. ve üvey kardeşi Kadir K., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Gözaltına alınan anne Ayşe G. ve üvey erkek kardeşi Kadir K., emniyette tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildikleri Besni Adliyesi'nde çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EVLENDİKTEN SONRA KAÇTI

İddialara göre, babası vefat eden, annesi Ayşe G. ve üvey erkek kardeşi Kadir K. ile birlikte yaşayan Fatma Koçak'ın bir yakınlarının aracılığıyla tanıştığı Nevşehirli B.A.K. ile evlilik kararı aldığı, yaşı küçük olduğu için annesinin onayı ve mahkeme kararıyla 11 Mart'ta resmi nikahla B.A.K. ile evlendiği öğrenildi. Ekiplerin araştırması sonucu, Fatma Koçak'ın evlendikten sonra Nevşehir'e gittiği ve daha sonra evlendiği eşinden kaçarak Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine geldiği tespit edildi. Eve dönen Fatma Koçak'ın yaşanan tartışmanın ardından üvey kardeşi tarafından av tüfeği ile vurulduğu tespit edildi.  

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

