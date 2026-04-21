Fenerbahçe, 120+2'nci dakikada yıkıldı! Kupada ilk yarı finalist Konyaspor

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakasında uzatmalara giden maçta Konyaspor, 120+2'de attığı golle Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek yarı finale yükseldi. Sarı-lacivertliler bu skorla birlikte kupaya veda etti.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakasında TÜMOSAN Konyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadelenin normal süresi golsüz eşitlikle sona erdi. Uzatmalara giden mücadeleyi Konyaspor, 1-0 kazandı. 

SKRINIAR'IN KAFA VURUŞU KALECİDE

6. dakikada sol kanattan Levent Mercan'ın kullandığı serbest vuruşta topa yükselen Skriniar'ın kafa vuruşu kaleci bahadır Güngördü'de kaldı.

EDERSON HATA YAPMADI

37. dakikada Gonçalves'in pasında topla buluşan Enis Bardhi'nin ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Ederson hata yapmadı.

İLK YARININ SON ATAĞI FENERBAHÇE'DEN

42. dakikada Osterwolde'nin ceza sahası içerisine doğru ortasında topa yükselen İsmail Yüksek'in kafa vuruşu yandan dışarıya çıktı.

FENERBAHÇE GOLE ÇOK YAKLAŞTI

Mücadelenin 70. dakikasında Skriniar'ın kafasıyla indirdiği top Kerem'in önüne düştü, Kerem'in yakın mesafeden çektiği şut üstten auta gitti. Maçın en net pozisyonu bu oldu.

KONYASPOR 120+2'DE ÖNE GEÇTİ

Berkan'ın ortasında Diogo'nun kafa vuruşunu Ederson çıkardı devamında ise Kramer yerde kaldı ve Konyaspor penaltı bekledi. Mücadelenin hakemi VAR monitöründe pozisyonu izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi. Kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Jevtovic yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve Konyaspor 1-0 öne geçti.

YARI FİNALE YÜKSELEN TAKIM KONYASPOR

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Konyaspor kazandı. Yeşil-beyazlılar, bu sonuçla birlikte adını yarı finale yazdırmayı başardı. 

RAKİP YA BEŞİKTAŞ YA DA ALANYASPOR OLACAK

Konyaspor'un yarı finaldeki rakibi Beşiktaş-Corendon Alanyaspor eşleşmesinin galibi olacak. Sarı-lacivertliler, zorlu müsabakayı deplasmanda oynayacak. 

Cemre Yıldız
Haberler.com
İran ve ABD, Pakistan'a gitmiyor! Barış görüşmeleri iptal oldu

İRAN da ABD de Pakistan'la ilgili kararını verdi
Kahramanmaraş'taki okul saldırganının annesi de tutuklandı

Maraş saldırganının öğretmen annesi de tutuklandı
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklandı

Gözaltındaki eski vali hakkında mahkeme kararını verdi
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber Yorumları MGk:

Geçen sene hiç kupa alamayan takıma bir turnuva uydurup süper kupa verdiler yine verin bir kupa

Haber Yorumları Niyazi Işık:

Sıkinti yok .. fenerasyon bir yolunu bulur tekrar kupaya dahil eder...

Haber Yorumları peder ozonyo:

Yine bize hüsran, bize yine hasret var

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'a 700 milyon dolarlık devasa gelir

Süper Lig devine 700 milyon dolarlık devasa gelir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 13. kez Avrupa şampiyon olan Rıza Kayaalp'e telefon

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarih yazan Rıza Kayaalp'e telefon
Japonya’da tatbikat sırasında tankta patlama: 3 asker öldü

Asya ülkesini sarsan olay! Tatbikatta çok sayıda asker öldü
Tayvan lideri Lai, 3 ülkenin hava sahasını kapatması nedeniyle Afrika ziyaretini erteledi

3 ülke hava sahasını kapattı, devlet başkanının ziyareti iptal oldu
12 yıllık sır çözüldü, öz kızını öldüren anne ve üvey kardeşi tutuklandı

17 yaşındaki Fatma'nın ölümünün ardından en yakınları çıktı
Galatasaray'a 700 milyon dolarlık devasa gelir

Süper Lig devine 700 milyon dolarlık devasa gelir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 13. kez Avrupa şampiyon olan Rıza Kayaalp'e telefon

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarih yazan Rıza Kayaalp'e telefon
9 kişinin katilinin annesiyle ilgili olay iddia: Telefonu öğretmenin yüzüne kapatmış

Katilin annesiyle ilgili olay iddia: Telefonu yüzüne kapatmış