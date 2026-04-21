Haberler

Tutuklanan eski hakem Elif Karaarslan'ın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlü isimlere yönelik düzenlenen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınarak tutuklanan eski hakem Elif Karaarslan'ın uyuşturucu test sonucu belli oldu. Test sonucu pozitif çıkan Elif Karaarslan'ın idrarında ve saçında, kokain ve met kalıntısı tespit edildi.

Ünlü isimlere yönelik düzenlenen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınarak tutuklanan eski hakem Elif Karaarslan'ın Adli Tıp Kurumu'nda verdiği kan ve saç örneklerinin ardından uyuşturucu test sonucu belli oldu.

UYUŞTURUCU TEST SONUCU POZİTİF

Burak Doğan'ın haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu’nda kan ve saç örnekleri alınan eski hakem Elif Karaarslan'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı. Karaarslan'ın idrarında ve saçında, kokain ve met kalıntısı tespit edildiği belirtildi. 

NE OLMUŞTU?

Ünlülere yönelik 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında Beşiktaş'ta restoran ve eğlence mekanı olarak faaliyet gösteren bir iş yerinde arama yapılmış, 2 eğlence mekanındaki 19 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan ünlü isimler arasında eski hakem Elif Karaarslan'ın da olması dikkat çekti. Emniyet ve Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasından Elif Karaarslan da yer aldı.

ABONELİKLERİNİ KAPATTI

Elif Karaarslan'dan tutuklanmasının ardından ilginç bir hamle geldi. Sosyal medya hesaplarından abonelik sistemi açarak bu özellik sayesinde gelir elde eden Karaarslan, tutuklanmasının ardından sosyal medya hesabındaki aboneliklerini kapattı. 

Cemre Yıldız
Haberler.com
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıRIZGAR:

Allah yaratırken üstünde durmamış.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTurgut Aydoğdu:

Bu nasıl hakem olmuş. Sahada koşarken düşünemiyorum ben bunu

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

