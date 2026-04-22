2-0 geriye düşen Inter'i Hakan Çalhanoğlu'nun olağanüstü performansı kurtardı

İtalya Kupası yarı finalinde 0-0'ın rövanşında evinde Como'yu ağırlayan Inter, 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 kazanarak adını finale yazdırdı. Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, 2 gol ve 1 asistlik performansla yıldızlaşarak takımına tek başına turu getirdi.

İtalya Kupası yarı finalinde 0-0'ın rövanşında Inter ile Como karşı karşıya geldi. San Siro'da oynanan mücadeleyi Inter, 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2 kazandı.

HAKAN ÇALHANOĞLU TURU TEK BAŞINA GETİRDİ 

Konuk ekip Como, 32. dakikada Martin Baturina ve 48. dakikada Lucas Da Cunha'nın golleriyle skoru 2-0'a getirdi. Inter, 69 ve 86. dakikada milli yıldızımız  Hakan Çalhanoğlu'nun golleriyle skora dengeyi getirdi. Bu kez maçın 89. dakikasında Susic'e asist yapan Hakan Çalhanoğlu, takımının öne geçmesinde ve maçı kazanmasında büyük rol oynadı.

2 GOL, 1 ASİST İLE OYNAYAN HAKAN MAÇIN ADAMI

Karşılaşmayı 2 gol ve 1 asistlik performans ile tamamlayan 31 yaşındaki milli oyuncu, maçın en değerli oyuncusu seçilmeyi başardı. 

INTER FİNALE ÇIKTI

Bu sonuçla birlikte iki maç sonunda rakibini 3-2 üstünlük kuran Inter, adını finale yazdırdı. Inter, finalde Atalanta - Lazio eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

Cemre Yıldız
Ankara'da askeri helikopter kazası! Bakanlıktan açıklama geldi

Ankara'da askeri helikopter düştü! Bakanlıktan açıklama geldi
'Trump, İran ile ateşkesi uzatıyorum' dedi, Tahran'dan 'Tanımıyoruz' yanıtı geldi

Trump ateşkesi süresiz uzattı, İran'dan sürpriz yanıt geldi
Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıozgurinnyc:

saolsun milli takimda da sahada hayalet gibi oynuyor

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

