2-0 geriye düşen Inter'i Hakan Çalhanoğlu'nun olağanüstü performansı kurtardı

İtalya Kupası yarı finalinde 0-0'ın rövanşında Inter ile Como karşı karşıya geldi. San Siro'da oynanan mücadeleyi Inter, 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2 kazandı.

HAKAN ÇALHANOĞLU TURU TEK BAŞINA GETİRDİ

Konuk ekip Como, 32. dakikada Martin Baturina ve 48. dakikada Lucas Da Cunha'nın golleriyle skoru 2-0'a getirdi. Inter, 69 ve 86. dakikada milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu'nun golleriyle skora dengeyi getirdi. Bu kez maçın 89. dakikasında Susic'e asist yapan Hakan Çalhanoğlu, takımının öne geçmesinde ve maçı kazanmasında büyük rol oynadı.

2 GOL, 1 ASİST İLE OYNAYAN HAKAN MAÇIN ADAMI

Karşılaşmayı 2 gol ve 1 asistlik performans ile tamamlayan 31 yaşındaki milli oyuncu, maçın en değerli oyuncusu seçilmeyi başardı.

INTER FİNALE ÇIKTI

Bu sonuçla birlikte iki maç sonunda rakibini 3-2 üstünlük kuran Inter, adını finale yazdırdı. Inter, finalde Atalanta - Lazio eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.