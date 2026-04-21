Kahramanmaraş'taki okul saldırganının annesi de tutuklandı

Kahramanmaraş'taki okul saldırganı İsa Aras Mersinli'nin annesi, taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan tutuklandı.

ÖĞRETMEN ANNE HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

Kahramanmaraş’ta ortaokula düzenlediği silahlı saldırıda 9 kişinin ölümüne neden olan 16 yaşındaki İsa Aras Mersinli’nin annesi Pınar Peyman Mersinli hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce serbest bırakılan anne Mersinli, yeniden gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Öğretmen olan Pınar Peyman Mersinli, çıkarıldığı mahkemece "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

"AŞIRI ZEKİ, UYUM SORUNU YAŞIYOR"

Öte yandan Yeni Şafak'ın soruşturma dosyasından edindiği bilgilere göre, Ayser Çalık Ortaokulu’nun rehber öğretmeni Ejder İ., öğrencinin psikolojik durumunu görüşmek amacıyla aileyle iletişime geçmeye çalıştı. Ancak iddiaya göre anne Pınar Peyman Mersinli, bu görüşme talebini reddederek telefonu kapattı. Ailenin, çocuklarının “aşırı zeki” olduğu ve bu nedenle uyum problemi yaşadığı yönünde değerlendirmede bulunduğu ileri sürüldü. Bu yaklaşımın hem babanın savcılıktaki ifadelerine hem de saldırganın kaleme aldığı belirtilen metinlere yansıdığı iddia edildi.

NE OLMUŞTU?

Kahramanmaraş’ta Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’na silahlı saldırı düzenlenmişti. 16 yaşındaki İsa Aras Mersinli tarafından gerçekleştirilen saldırıda biri öğretmen 9 kişi hayatını kaybederken 17 kişi de yaralanmıştı. Saldırganın, olayda evde bulunan babasına ait 5 adet silahı kullandığı belirlenmişti. Gelişmeler üzerine gözaltına alınan baba Uğur Mersinli tutuklanmıştı.