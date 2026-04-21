Tarihi yapıda tepki çeken halay

Tarihi yapıda tepki çeken halay Haber Videosunu İzle
Tarihi yapıda tepki çeken halay
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Şanlıurfa'da 2 bin yıllık Yakup Manastırı'nın kalıntıları üzerinde halay çeken iki kişi, tarihi yapıya zarar verme riski ile karşı karşıya kaldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepkilere neden oldu.

  • Şanlıurfa'da 2. yüzyıl sonlarında yapıldığı tahmin edilen Yakup Manastırı'nın kalıntıları üzerinde 2 kişi halay çekti.
  • Halay çekme eylemi cep telefonuyla kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı.
  • Yakup Manastırı, Şanlıurfa merkeze 10 kilometre uzaklıkta, dağların üzerinde yer alıyor.

Şanlıurfa'da yaklaşık 2 bin yıllık olduğu belirlenen Nemrut'un Tahtı olarak bilinen Yakup Manastırı'nın kalıntıları üzerinde 2 kişinin halay çekmesi cep telefonuna yansıdı.

2 BİN YILLIK YAPIDA HALAY ÇEKTİLER

Şanlıurfa'da 2'nci yüzyılın sonlarında yapıldığı tahmin edilen ve halk arasında Nemrut'un Tahtı olarak bilinen Yakup Manastırı'nın (Deyr Yakup) kalıntıları üzerinde 2 kişi halay çekti. Cep telefonuna yansıyan görüntülerde tehlikeye aldırış etmeden tarihi yapıya hasar verecek şekilde zıplayıp halay çeken 2 kişi yer aldı. Bir şahsın da aşağıda halay çekenleri kayda aldığı gözlendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepkilere neden oldu.

NEMRUT'UN TAHTI

Yakup Manastırı, Şanlıurfa merkeze 10 kilometre uzaklıkta, kentin güneyindeki dağların üzerinde yer alıyor. Halk arasında Hazreti İbrahim'in mücadele ettiği Nemrut'un burayı seyfiye alanı olarak kullandığına inanılıyor. Manastırın kuzeybatısında bir anıt mezar ve iki satırlık kitabe bulunuyor. Kitabenin, 2'nci yüzyılın sonuna veya 3'üncü yüzyılın başlarına ait olduğu belirlenirken manastırın da bu tarihlerde yaptırıldığı tahmin ediliyor. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
