Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'e kötü haber

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları nedeniyle PFDK'ye sevk edildi. Metin Öztürk, Gençlerbirliği maçının ardından karşılaşmanın hakemleri ve MHK'ya sert tepki göstermişti.

  • TFF, Metin Öztürk'ün müsabaka sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamalar nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), sevkleri açıklandı.

METİN ÖZTÜRK PFDK'YE SEVK EDİLDİ

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"GALATASARAY A.Ş. Kulübü idarecisi METİN ÖZTÜRK'ün müsabaka sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu açıklamalarında yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

METİN ÖZTÜRK NE DEMİŞTİ?

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, mücadelesinin ardından maçın hakemleri ve MHK'ya eleştilerde bulunarak şu sözleri sarf etmişti:

"Bugün gördüğümüz pek çok şey bizi üzüyor. Bakın kazandıktan sonra söylüyorum, bir bahaneye sığınmıyorum. Sallai faul olmayan pozisyonda sarı kart gördü. Kusura bakmayın art niyet görüyorum. Takımın en iyi oyuncusu. Takımın tüm oyun kurgusu değişti. Okan Hoca, haklı olarak sarı kart kırmızıya dönmesin diye çıkardı. Açık açık söyleyin, Galatasaray'ı şampiyon yapmak istemiyorsanız açık açık söyleyin."

"Attığımız 3. golün ofsaytla uzaktan yakından alakası yok. Pozisyon için hakem VAR'a çağrıldı, çok normal. Gol iptal edildi. Hep Galatasaray'ın başına geliyor. Biz Konyaspor'a attık, ardından Gaziantep - Trabzonspor maçında aynı pozisyonda Trabzon'un golü sayıldı. Trabzon'un attığı golse bizimki niye ofsayt."

"Şurada kaldı 4 maç. Ne yaparsanız yapın biz şampiyon olacağız. İnşallah şu yarı ofsaytı TFF gereğini yerine getirir ve tam otomatike döner, bu sıkıntı biter. 3. defa golümüz iptal edildi. 4 puan öndeyiz. Futbol bu. Onun için önümüzdeki 4 maçta 12 puanı alıp önümüze bakacağız. İkincinin üçüncünün kim olduğunu bilmiyoruz. İlgilenmiyoruz. Küme düşen, üçüncü olan bizi ilgilendirmiyor. Biz şampiyon olacağız."

