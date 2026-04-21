Bomba iddia: Cezaevindeki İmamoğlu, cumhurbaşkanı adayını belirledi

İmamoğlu’nun cezaevinde yaptığı görüşmelerde Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğini söylediği ve bu görüşünü hem CHP yönetimine hem de farklı siyasi parti temsilcilerine ilettiği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin farklı bir tutum sergilediği ileri sürüldü.

TGRT Haber’de yayınlanan Medya Kritik programında konuşan gazeteci Can Özçelik, İmamoğlu’nun CHP yönetimiyle yaptığı temaslarda Mansur Yavaş’ın adaylığına karşı çıkmadığını, aksine bu ismi desteklediğini ifade etti. 

"CHP'NİN ADAYI MANSUR YAVAŞ OLMALI"

Programda yer alan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik ise söz konusu iddiayı destekleyerek, İmamoğlu’nun bu görüşünü yalnızca parti içinde değil, farklı siyasi parti temsilcileriyle yaptığı görüşmelerde de dile getirdiğini öne sürdü. Atik, İmamoğlu’nun “Ben Özgür Özel’e de söyledim. CHP’nin adayı Mansur Yavaş olmalı, Mansur’u destekliyorum” ifadelerini kullandığını iddia etti.

ÖZEL'İN ADAYLIĞINA SICAK BAKMIYOR 

Öte yandan, İmamoğlu’nun tutuklu kalması durumunda CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in adaylığı da son dönemde kulislerde sıkça konuşuluyordu. Ancak ortaya atılan iddialara göre İmamoğlu’nun, Özel’in adaylığına sıcak bakmadığı da ileri sürüldü. Yaşanan gelişmeler, Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarına yeni bir boyut kazandırdı.

Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel adliyeye sevk edildi

Gözaltındaki eski vali Tuncay Sonel'in ilk sözleri: Ben devletin valisiyim, emniyette ifade vermem

Türkiye, Mısır, Pakistan ve Umman'dan ABD-İran savaşı çağrısı: Tek seçenek var

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıEnes:

Bence özgür özel olmalı. Reis hallaç pamuğu gibi fırlatsın

Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

kendisi istanbulu diğeri ankarayı öbürü de uşakı batırdı hala kanuşmaya yüzleri nasıl varsa

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Park halindeki aracını küle çeviren kişi en yakını çıktı

Aracı küle döndü! Görüntülerde yapan kişiyi görünce şoke oldu
Okul saldırganının ölmediği iddialarına yalanlama

Okul saldırganı hayatta mı? Başsavcılıktan açıklama geldi
Samsun'da 'tas kafa' tıraşı yasaklandı

Bir ilimizde bu tıraş yasaklandı

Liseli gençleri uygunsuz yakalayan kadından akıllara durgunluk veren sözler: Tuvalete girdiğimde...

Liseli gençleri işletmesinin tuvaletinde uygunsuz yakaladı
KAP açıklaması geldi! Arçelik'ten 261 milyon dolarlık anlaşma

Türk beyaz eşya devinden 261 milyon dolarlık satış anlaşması
Park halindeki aracını küle çeviren kişi en yakını çıktı

Aracı küle döndü! Görüntülerde yapan kişiyi görünce şoke oldu
Okul saldırganının ölmediği iddialarına yalanlama

Okul saldırganı hayatta mı? Başsavcılıktan açıklama geldi
Antalya’ya Uzak Doğu’dan rakip: Rus turistlerin yeni rotası Vietnam

Rusların gözdesi değişti: Antalya’nın yeni rakibi Uzak Doğu’dan