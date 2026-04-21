Haberler

Yere düşen Türk Bayrağı için otobüsü durdurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MALATYA'da şehir içinde otobüs şoförlüğü yapan Şenkan Arıkan, rüzgardan yola düşen Türk Bayrağı'nı görünce otobüsü durdurup, bayrağı yerden aldı.

MALATYA'da şehir içinde otobüs şoförlüğü yapan Şenkan Arıkan, rüzgardan yola düşen Türk Bayrağı'nı görünce otobüsü durdurup, bayrağı yerden aldı. O anlar araç kameralarına yansıdı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde şehit içi ulaşımında otobüs şoförü olarak görev yapan Şenkan Arıkan, saat 17.30 sıralarında İnönü Caddesi üzerinde seyir halinde iken, rüzgardan etkilenerek yola düşen Türk Bayrağı'nı fark etti. Otobüsü durdurup geri manevra yapan Arıkan, Türk Bayrağı'nı yerden kaldırıp otobüsün ön bölümüne koydu. Şenkan Arıkan'ın, bu davranışı araç kameralarına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
