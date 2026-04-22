Venezuela'da cezaevinde çıkan isyanda 5 mahkum hayatını kaybetti

Venezuela'da cezaevinde çıkan isyanda 5 mahkum hayatını kaybetti
Venezuela'nın Miranda eyaletindeki yüksek güvenlikli Yare Cezaevi'nde mahkumlar arasında çıkan tartışma isyana dönüştü. Olayda 5 mahkumun yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Venezuela'nın Miranda eyaletindeki yüksek güvenlikli Yare Cezaevi'nde mahkumlar arasında çıkan tartışma isyana dönüştü.

5 MAHKUM ÖLDÜ

Venezuela Cezaevi Hizmetleri Bakanlığından yapılan açıklamada, olayda 5 mahkumun yaşamını yitirdiği, isyanın kesin nedenlerinin belirlenmesi amacıyla başsavcılık tarafından soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Venezuela Cezaevleri Gözlemevi (OVP), Amerikan merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada ise cezaevinde düzensiz bir durumun sürdüğü ve aile ziyaretlerinin askıya alındığı kaydedildi.

KOMİSYON GÖREVLENDİRİLDİ

Kamu Bakanlığı tarafından yayımlanan kısa açıklamada da "olayın aydınlatılması ve mahkumların haklarının güvence altına alınması" amacıyla bir komisyonun görevlendirildiği duyuruldu.

Kaynak: AA / Sinan Doğan
Ankara'da askeri helikopter kazası! Bakanlıktan açıklama geldi

Ankara'da askeri helikopter düştü! Bakanlıktan açıklama geldi
Gözaltındaki eski vali Tuncay Sonel'in ilk sözleri: Ben devletin valisiyim, emniyette ifade vermem

Gözaltındaki Tuncel Sonel'in ilk sözleri! Hala kendini vali sanıyor
Renkleri kırmızı-beyaz! Icardi'nin yeni sezondaki takımı duyuruldu

Renkleri kırmızı-beyaz! Icardi'nin yeni sezondaki takımı duyuruldu
Arkadan gelen sesi duyan Ajdar küplere bindi

İki tane saçma şarkıyla meşhur oldu, girdiği triplere bakın

İran ve ABD, Pakistan'a gitmiyor! Barış görüşmeleri iptal oldu

İRAN da ABD de Pakistan'la ilgili kararını verdi
Gözaltındaki eski vali Tuncay Sonel'in ilk sözleri: Ben devletin valisiyim, emniyette ifade vermem

Gözaltındaki Tuncel Sonel'in ilk sözleri! Hala kendini vali sanıyor
Ferdi Kadıoğlu attı, Brighton Chelsea'yi bozguna uğrattı

Ferdi Kadıoğlu İngiliz devini fena üzdü! Resmen bozguna uğrattılar
Eskişehir'de 'mangal için ağaç dalını kırmaya çalıştılar' iddiası

Skandal görüntüler! Ağaç dalını, akılalmaz sebeple yıkmaya çalıştılar