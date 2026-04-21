Özgür Özel'den hodri meydan: 55 milletvekilinin istifasını getirmeyen namerttir

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti grubunda yaptığı konuşmada ara seçim çağrılarını yineledi. Tartışmalara kapıyı kapatan MHP lideri Bahçeli'ye yüklenen Özel, Cumhur İttifakı'na ise "Tüm istifaları kabul edeceğinizi, seçimi engellemeyeceğinizi söyleyin 55 milletvekilinin istifasını getirmeyen namerttir" çağrısını yaptı.

BAHÇELİ NE DEDİ?

MHP lideri Devlet Bahçeli, bugün yaptığı açıklamada ara seçime kapıları kapattıklarını belirterek "Ara veya erken seçim diye tutturanlara diyeceğimiz budur; Türkiye’nin istikbaliyle oynatmayız, istikrarı tartışmaya açmayız, ikbal hesaplarına huzurumuzu peşkeş çekmeyiz, milli iradeyi istismar siyasetine kurban etmeyiz" dedi.

ÖZEL'DEN YANIT GELDİ

CHP lideri Özel ise Bahçeli'nin bu çıkışına "Sayın Bahçeli erken seçime karşı olabilir. Söyleyecek sözüm yok. Yapılacak seçimin kayıp olduğunu görmektedir. Ama ara seçime karşı olunmaz. Ara seçime karşı olmak anayasaya karşı olmaktır. Alparslan Türkeş’in kaçınmadığı sandıktan Bahçeli’nin kaçınması doğru değil" sözleriyle karşılık verdi.

"55 MİLLETVEKİLİNİN İSTİFASINI GETİRMEYEN NAMERTTİR"

Sözlerinin devamında Cumhur İttifakı'na bir çağrıda bulunan Özel, "Açıkça söylüyorum; ara seçimin tarihini ilan edin, ara seçim yapacağınızı, tüm istifaları kabul edeceğinizi, seçimi engellemeyeceğinizi söyleyin 55 milletvekilinin istifasını getirmeyen namerttir" ifadelerine yer verdi.

ATAŞEHİR BELEDİYESİ'NE OPERASYON

Ataşehir Belediyesi'ne yönelik operasyona da değinen Özel, "En son hedef Ataşehir Belediye Başkanı olmuştur. Onursal Adıgüzel AK Parti’nin Kadıköy’den koparıp kendisine ayırdığı Ataşehir’de yüzde 56’yle rekor oyla başkan seçilmiş. Tek bir kanıt yok. Ne baz vermiş ne yanlış birine selam vermiş. Bırakın teknik takip, dinleme filan hiçbir şey yok. Ataşehir Belediye Başkanını tutuklayacak bir şey bulamamışlar. Genç bir siyasetçi üzerinden CHP’nin iktidar olma yürüyüşüne engel olmaya çalışıyorlar. Ataşehir’de mahşeri kalabalığı gördük. Onursal’ın adı geçtiğinde nasıl destek gördüğünü gördük. Öyle bir noktadayız ki ya kötülük kazanacak ya da direnenler ve mücadele edenler kazanacak. Göreve geldiklerinde şafak operasyonları bitecek diyenler, bir yıldır ne yaptıklarını görmüştük. Bu bakan geldi “Artık şafak operasyonları olmayacak” Keşke dedik ama Onursal’ın evine gece 01.00’de geldiler. Konu CHP olunca kanun uygulanmıyorlar" şeklinde konuştu.