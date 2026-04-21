Trump: İran ile ateşkesi süresiz uzatıyorum

ABD ile İran arasında 8 Nisan’dan bu yana devam eden ateşkesin sona ermesine kısa bir süre kala ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni bir karar geldi.

Trump, "Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Genelkurmay Başkanı Asim Munir, İranlı liderler ve temsilciler ortak bir teklif oluşturana kadar İran’a yönelik saldırılarımızı durdurmamızı istedi. Bu nedenle ordumuzun ablukayı sürdürmesine, her bakımdan tetikte kalmasına ve bir teklif sunulup görüşmeler sonuca varana kadar ateşkesin uzatılmasına yönelik talimat verdim" açıklamasında bulundu.